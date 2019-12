Stade-Lausanne-Ouchy va se renforcer pour ne pas trembler

Les premiers pas du Stade-Lausanne-Ouchy dans le petit monde du professionnalisme n’ont laissé personne indifférent. En cinq mois et une vingtaine de matches –Coupe de Suisse incluse–, le Petit Poucet de la SFL est passé par tous les états d’âme. Chacun se souvient de cette entame de championnat (un seul point lors de ses quatre premières sorties) un brin douloureuse puis de cette incroyable série (treize unités récoltées en cinq matches) qui a permis au néo-promu de conclure le 1ertour à un improbable 4erang. Heureusement, car la suite s’est avérée beaucoup plus compliquée avec un spectaculaire passage à vide (un point en sept parties) dont les conséquences ont été atténuées par deux précieuses victoires finales qui offrent, à mi-parcours, au SLO une marge intéressante de neuf longueurs sur le relégué.

Un président satisfait

Fin septembre, alors que son équipe alignait les succès, Vartan Sirmakes ne trouvait rien d’incongru à voir son équipe se mêler au gratin de la Challenge League. «Pour cette saison, notre objectif est une place entre la 4e et la 7e», disait-il.

Deux mois plus tard, le président-propriétaire du SLO trace toujours un bilan positif de cette première phase. «Malgré cette longue série noire, il est satisfaisant, analyse-t-il. D’autant plus que nous avons dû jouer 18fois à l’extérieur! Disputer nos matches dits «à domicile» à Nyon devant quelque 150spectateurs est un lourd handicap. Mais l’équipe a su s’adapter à ces circonstances particulières. Quant à notre passage à vide, il ne m’a sincèrement pas préoccupé. Après être passés si près de l’exploit contre Bâle en Coupe, nous avons connu des difficultés pour nous relancer, tant sur le plan physique que mental.»

Aucune pression négative

Le fait de terminer l’année sur deux probants succès offre une grosse bouffée d’oxygène à Andrea Binotto et à ses joueurs. «Ils nous font bien sûr beaucoup de bien à tous les niveaux, admet le coach lausannois, mais ils ne viennent pas non plus de nulle part. Après notre excellente série, au cours de laquelle nous avons peut-être évolué un peu au-dessus de notre vraie valeur, je m’attendais à une baisse de régime. Mais le gros point positif, c’est que mes joueurs n’ont jamais rien lâché. Au contraire, dans ces moments difficiles, j’ai vu une unité rare au sein du vestiaire et une constante envie de travailler et de progresser. Un état d’esprit positif que j’ai retrouvé chez mes dirigeants. Jamais je n’ai senti la moindre pression négative de leur part.» Une sérénité qui a permis au SLO de rebondir au meilleur moment.

«Mes joueurs n’ont jamais rien lâché. Dans les moments difficiles, j’ai vu une unité rare au sein du vestiaire» Andrea Binotto, entraîneur de SLO

Une marge de progression

Tout au long de ces cinq mois qui ont ressemblé à des montagnes russes, trois joueurs sont sortis du lot. Avec Jérémy Manière, Andy Laugeois et Karim Gazzetta, comme par hasard trois des éléments les plus expérimentés, Andrea Binotto a pu se reposer sur une colonne vertébrale fiable. «C’est vrai, précise le coach de Vidy, mais sur la longueur, la plupart de mes joueurs ont franchi un palier. Certains ont mis un peu plus de temps pour s’adapter à ce contexte plus exigeant, mais les progrès réalisés, par exemple, par Manuel Parapar, Axel Danner, Lavdrim Hajrulahu, Bijan Dalvand ou Yanis Lahiouel ont été très intéressants. Si, en janvier, je retrouve une équipe avec le même état d’esprit qu’en automne, SLO sera encore plus fort au printemps.»

Renforts attendus

S’il n’a pas eu de sérieuses conséquences au classement, le long trou noir d’octobre et novembre a au moins convaincu, si besoin était, dirigeants et entraîneurs du SLO que des retouches devaient être apportées au groupe actuel pour passer une seconde partie de championnat paisible. «Il est clair que nous allons chercher deux bons renforts cet hiver, assure Vartan Sirmakes. Parce que je ne pense pas que nous sommes à l’abri d’une mauvaise surprise. Maintenant, il appartient au coach et au directeur sportif de dénicher les bonnes affaires car nos moyens ne sont de loin pas illimités.»

Avec, à leur disposition, seulement deux licences pour des joueurs confirmés (plus de 21 ans), les deux hommes n’ont pas le droit de se tromper. «Mon objectif est de trouver un milieu de terrain, un attaquant et, éventuellement, un jeune élément de moins de 21ans, confirme Andrea Binotto. Mais une chose est sûre, même si je suis conscient des difficultés, je ne souhaite que des titulaires en puissance, pas des joueurs pour compléter mon effectif.» Avec le retour des blessés ? notamment celui du Belge Andréa Mutombo ? et ces deux apports, SLO pourrait à nouveau en surprendre beaucoup après la pause hivernale.