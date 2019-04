Standing ovation pour Maurice Séchaud à Thierrens

Séquence émotion à Thierrens ce jeudi à midi lors du repas de soutien du club. Maurice Séchaud, solide président du FCT, a annoncé aux 330 convives qu'il s'agissait de sa treizième et dernière année à la tête du club. Surprise dans la salle et une standing ovation spontanée lorsque Bouillon, fondateur du FCT, a pris le micro et clamé une biographie drôle et émouvante du «grand Séchaud». Une salle entière debout, voilà qui avait de quoi toucher le plus costaud des présidents, reconnaissant et ému.

Le boss du FCT laissera sa place à Joël Pidoux, sauf énorme surprise, lors de la prochaine assemblée générale, et laissera derrière lui le souvenir d'un président très apprécié. Capable de pousser de gros coups de gueule, très proche de ses joueurs et gros caractère, Maurice Séchaud quitte la présidence en ayant mené à bien le grand chantier du nouveau terrain et de la nouvelle buvette. Les installations du FCT sont donc au top, mais la première équipe est en fin de cycle et en grand danger de relégation en 2e ligue, après huit ans passés en 2e ligue inter. Le maintien est cependant encore jouable et il serait un beau cadeau d'adieu pour l'un des présidents les plus emblématiques du football vaudois.

Le futur ex-président ne quittera cependant pas complètement le FCT, puisqu'il restera actif dans son entourage, que ce soit à la Revue ou au foot, comme il l'explique en vidéo ci-dessus. Difficile, pour ne pas dire impossible, de tourner complètement la page d'un club aussi spécial.

Nelson Longo, attaquant du FC Thierrens, ne gardera que des bons souvenirs de la présidence de Maurice Séchaud.

Tous les résultats et classements en 2e ligue inter (nxp)