Suchy se présente en cador pour les finales

Le travail des frères Yann et Nicolas Rouilly est en train de payer à Suchy. Pour la première fois de son histoire, le club nord-vaudois, présidé par Sébastien Collet, disputera en effet les finales de 4e ligue, avec une très raisonnable chance de monter en 3e ligue, un niveau jamais atteint. Il flotte donc un parfum d'exploit historique au FC Suchy-Sports, un club qui a su créer un bon mélange entre anciens joueurs de haut niveau en Suisse (Eudis, Stéphane Doua) et figures historiques du club et du village (Gilles Jenni, Jonathan Girardet, Dominique Favre), le tout encadré par des joueurs régionaux de qualité comme Simon Maiorano. Bref, le FCSS a fait les choses proprement cette saison et s'annonce comme l'un des grands favoris des finales de promotion. Le tout en laissant le grand rival Ependes loin derrière et non qualifié pour ces play-off, ce qui ne déplaît à personne du côté de Suchy, bien au contraire.

«Bon, moi j'ai joué dans les deux clubs, donc j'utilise mon joker», sourit Gilles Jenni, capitaine des Sécherons, qui se réjouit des finales. Assuré de terminer premier de son groupe, Suchy recevra deux fois, ce qui promet deux très jolies fêtes au terrain. La buvette, déjà bien garnie d'habitude, vivra deux moments forts lors de ces play-off. «Si on est favoris pour ces finales? Je dirais oui et non. C'est clair qu'on n'a pas encore perdu cette saison, donc c'est clair que ce serait dommage de se rater en finales. Mais on a un bon état d'esprit et on va tout faire pour aller chercher cette promotion», continue Gilles Jenni. Depuis le début de la saison, Suchy en est à 17 victoires pour quatre matches nuls. Et aucune défaite, donc.

Ce dimanche matin, Suchy a eu de la réussite pour venir s'imposer 0-5 sur le terrain de Bavois III. Le potentiel offensif des Sécherons a fait fureur, mais il est juste aussi de dire que les poteaux ont été du côté du FCSS, tant offensivement que défensivement. Il faudra sans doute un peu serrer le jeu en finales, mais Yann Rouilly en est pleinement conscient. «On est qualifiés depuis un petit moment déjà, donc c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. Doit-on faire reposer des joueurs et faire tourner? Ou jouer à fond jusqu'à la fin? Si on s'était qualifiés à la dernière journée, on aurait moins de questions à se poser», sourit l'entraîneur des Sécherons.

Le plan -fixe du match sur football.ch (nxp)