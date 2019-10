«Sur notre terrain en mars, il pourrait se passer beaucoup de choses»

Robin Enrico, vous jouerez presque à domicile ce soir, non?

Ça va vous paraître bizarre, mais je crois que je n'ai jamais mis les pieds sur le terrain de La Béroche. J'ai passé huit ans en juniors à Colombier, à dix minutes de là, et j'ai bien dû affronter cette équipe quelques fois, mais jamais chez elle.

Avec la blessure de Fabio Lo Vacco, vous serez le seul Neuchâtelois dans le camp vaudois, c'est juste?

Il y a Valérian Boillat aussi! Et pour lui, ce sera encore plus particulier. Il vient de Boudry. C'est la porte d'à côté.

Vos origines changent quoi que ce soit à ce match?

Au match en lui-même, non. Par contre, cela me permet d'observer l'effervescence dans la presse neuchâteloise. Les articles s'enchaînent à un rythme fou depuis quelques jours. On sent que Béroche-Gorgier s'apprête à jouer la rencontre d'une vie. Il y a un vrai engouement autour de ce duel romand.

Cela vous fait peur?

Non, parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Qu'on soit clairs: on ne prend pas notre adversaire de haut. De toute façon, vu notre premier tour en championnat, on n'est pas en position de sous-estimer qui que ce soit. Maintenant, il y a quand même trois ligues d'écart entre nous (ndlr: Bavois milite en Promotion League, Béroche-Gorgier en 2e ligue). Ça signifie que si on ne triche pas, qu'on joue notre jeu, on doit passer.

Votre dernière victoire remonte à un mois et demi. Ça peut avoir un impact sur ce qui va se passer ce soir?

Ce qui peut avoir un impact, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé notre identité de jeu cette saison. Avec l'arrivée de certains renforts durant l'été, on pensait devenir un collectif plus technique. Ce qui n'est pas le cas. Et, vu qu'on a perdu une partie de cette agressivité qui faisait notre force, les résultats peinent à s'enchaîner.

Une qualification en quarts de finale serait historique...

Et on en est bien conscients. D'accord, notre parcours n'est pas forcément impressionnant jusqu'ici. On a sorti une 4e ligue et une 1re ligue. Mais malgré tout, lorsqu'on regarde le tableau des huitièmes de finale, on y voit notre nom, tout près d'un duel entre Young Boys et Zurich, par exemple.

Aller plus loin, ce serait l'occasion d'enfin tirer un cador.

Et on sait tous que sur notre terrain au mois de mars, il pourrait se passer beaucoup de choses, même face à un gros. On a très envie de vivre cette expérience. Et puis, pour le club, atteindre les quarts de finale est aussi très intéressant financièrement (ndlr: la prime est de 25'000 francs).

Que connaissez-vous de ce FC Béroche-Gorgier?

Déjà, que son terrain est plutôt étroit, ce qui a souvent tendance à avantager le «petit». Même si ce genre de surface de jeu nous convient assez bien généralement. En fait, avec nous, c'est tout ou rien. Peu importe l'équipe en face ou la pelouse. Sinon, je connais bien leur gardien.

Kris Abatantuono?

Oui, c'était le portier de la «deux» de Bavois la saison dernière. Tous mes entraînements spécifiques, je les faisais avec lui.

Ça veut dire que vous avez deux ou trois conseils à glisser à vos attaquants?

Non, non. On n'en a pas parlé. Ils connaissent très bien leur boulot et ils savent que, s'ils le font bien, ça devrait bien se passer pour nous.

À quoi ressemble le planning des joueurs de Bavois aujourd'hui?

On prépare cette rencontre comme n'importe quelle autre qui a lieu semaine. On a rendez-vous aux Peupliers à 16h30, où on mange tous ensemble. Ensuite, départ pour Saint-Aubin. Vu que c'est tout près, on ne se déplace même pas en car, on prend nos voitures.