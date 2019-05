Team Vaud M21 et Isaac Schmidt dynamitent Martigny

Team Vaud M21 est toujours dans la course aux finales de 1re ligue. Samedi, les jeunes Lausannois ont livré une grande performance au Bois-Gentil pour prendre trois points tout à fait mérités face à Martigny, pourtant devant au coup d'envoi. La jouerie du Team Vaud M21, magnifique, a offert un large succès à Ilija Borenovic et à ses jeunes talents. A trois matches de la fin, les voilà au contact de la deuxième place, directement qualificative pour les play-off.

Un très joli but de Josias Lukembila (15e), un doublé d'Isaac Schmidt (45e et 70e) et un dernier but de Giancarlo Negro (80e) ont permis à Team Vaud de l'emporter. Une boulette de Diego Berchtold a apporté un peu d'espoir aux Valaisans, Christian Amato en profitant pour réduire la marque (58e, 2-1), mais les jeunes Vaudois étaient tout simplement plus forts. Certaines actions de grande classe sont venues réjouir les spectateurs de cette rencontre et le milieu à trois (Gabriel Bares, Théo Rochat, Loris Mettler) a montré l'étendue de ses qualités, prenant le meilleur sur l'entrejeu valaisan dès les premières minutes de jeu. Globalement, Team Vaud a réussi un match très complet, que ce soit dans la maîtrise technique ou dans l'engagement. Une vraie belle prestation de 1re ligue.

Isaac Schmidt (19 ans) a été l'homme de cette rencontre. Lausannois depuis son plus jeune âge (formé à Concordia), l'ailier a offert deux passes décisives, en plus de marquer deux fois, dont un très beau 2-0 sur un exploit individuel côté droit juste avant la pause.

«Ce match était très important pour nous en vue des finales de promotion. Aujourd'hui, on a réussi à mettre notre jeu en place, même si c'était difficile. Dans l'ensemble, la combativité nous a vraiment aidé à gagner ce match», a estimé Isaac Schmidt, dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

