Terre Sainte prépare le choc au sommet dans la sérénité

La troisième tentative sera-t-elle la bonne? Après avoir manqué de peu son retour en 1re ligue ces deux dernières saisons, Terre Sainte semble bien parti pour mettre un terme à son passage en 2e ligue inter. Mais le traumatisant échec vécu lors de la toute dernière journée il y a neuf mois met Dominique Coelho sur ses gardes. «Nous avons certes trois points d’avance sur Vallorbe mais notre adversaire compte deux matches de moins, prévient l’entraîneur du leader du groupe 2 de 2e ligue inter. Même s’il est clair que nous nous déplacerons là-bas pour gagner, rien ne sera ensuite joué. Il restera encore 21 points en jeu et tout pourra encore arriver. Ce choc au sommet sera important mais pas décisif.»

Peut-être, mais avec cette rumeur plus qu’insistante selon laquelle Vallorbe-Ballaigues ne serait pas intéressé par une promotion, le fait de s’échapper en tête du classement pourrait donner des ailes à une équipe de Terre Sainte qui a déjà le vent en poupe. «Je ne donne aucun crédit à ce qui ne sont que des bruits de couloirs pour l’instant, continue Dominique Coelho. Avec mes joueurs, nous ne nous occupons que du domaine sportif et de mener à bon terme une aventure commencée il y a trois ans. Cela dit, nous ne devons pas oublier que Vallorbe n’est pas notre seul concurrent dans la course à la promotion. Ce groupe de 2e ligue inter est très homogène et les adversaires de qualité ne manquent pas. Chaque match est une bataille difficile à gagner. Et puis, personne n’oublie chez nous l’importance de ce classement du fair-play, déterminant en cas d’égalité et qui nous avait coûté très cher la saison dernière.»

Une pause pascale malvenue

Pour éviter une éventuelle nouvelle mauvaise surprise, Terre Sainte sait ce qu’il lui reste à faire sur le terrain. Un parcours sans faute, ou presque, qu’il réalise depuis la reprise, en mars, grâce à quatre victoires pour un seul nul. «En tenant compte de la fin du 1er tour, nous en sommes même à neuf matches sans défaite, précise le coach français. Une série positive qui est le résultat du travail en profondeur que le club réalise depuis trois ans et la relégation avec un groupe dont l’ossature n’a pas changé au fil des saisons. D’où un état d’esprit magnifique et des automatismes désormais bien rodés qui nous permettent d’aborder cette dernière ligne droite avec beaucoup de confiance et de motivation.»

Tout serait donc parfait pour Dominique Coelho sans ces quinze jours de pause pascale qui pourraient avoir cassé la bonne dynamique de son équipe. «Elle est tombée au plus mauvais moment, soupire-t-il, mais il faut faire avec. Nous avons bien disputé un match amical pour garder le bon rythme mais ce genre de rendez-vous ne remplace pas la compétition. Et puis, je tiens à rappeler que Vallorbe aussi reste sur une longue série de matches sans défaite. Une preuve que les fameuses rumeurs qui circulent ne perturbent aucunement un groupe d’excellente qualité.» Quoi qu’il en soit, le spectacle et le suspense seront très certainement au rendez-vous ce samedi à Vallorbe sur le coup de 16 h. (nxp)