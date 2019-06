Un tournoi géant fera vibrer 8000 footballeurs dans le canton

Demandez à un ex-junior passé professionnel ce qu’il pense de Graines de foot et vous verrez immédiatement ses yeux briller. À l’image d’Andi Zeqiri, devenu parrain du tournoi des années après avoir rayonné sur cet événement. «J’ai remporté deux finales avec Lausanne, en juniors E et en D, se souvient l’attaquant du LS. J’avais inscrit un superbe goal à Montreux face à Lutry en finale de la phase qualificative. C’était une reprise de volée.»

Jordan Lotomba a également marqué l’histoire de Graines de foot. «J’ai soulevé une fois le trophée des D avec Yverdon, confiait le joueur de Young Boys, lors d’une précédente édition. Et l’année suivante, nous sommes revenus et nous avons gagné la finale pour la troisième place. C’était le dernier match que nous disputions avec notre entraîneur et nous étions fiers de l’avoir remporté pour lui.»

La fête des enfants

Créer des souvenirs, faire de cette journée un moment magique est le but du créateur du tournoi. «Quand on a commencé, il y a dix-neuf ans, je ne voulais qu’une chose: organiser un événement unique pour les enfants», explique Georges Guinand. Cette manifestation, qui nécessite le travail de 1200 bénévoles, est devenue le rendez-vous de l’année le plus attendu des jeunes footballeurs vaudois. En plus des moments d’émotion vécus entre copains, les 8000 participants joueront avec un t-shirt Graines de foot qu’ils pourront garder. Ils recevront en plus une médaille et un petit sac à dos. Les premiers auront l’honneur de brandir une coupe avec le droit de disputer la phase finale, deux semaines plus tard au stade de la Tuilière. Un privilège promis à chaque finaliste des qualifications.

De 8 à 10 matches

Toujours plus grand, toujours plus costaud, le tournoi Graines de foot n’aura jamais été aussi important que cette année. Samedi, 753 équipes de juniors D, E, F et G (de 5 à 12 ans) se retrouveront sur 24 sites dispersés aux quatre coins du canton. Le tournoi créé en 2001 connaît un succès tel que les premiers matches doivent commencer plus tôt. Soit à 8 h 15. Mais rassurez-vous, pas besoin de mettre de réveil. En général, les gosses sont aussi excités qu’au matin de Noël.

Autre satisfaction pour les joueurs, celle de disputer au moins huit matches durant la journée. «C’est une des forces du tournoi, reprend l’organisateur. Les enfants ne viennent pas pour se tourner les pouces. Outre les sept rencontres qualificatives de 12 à 13 minutes (selon les catégories), ils jouent au minimum un match de classement. Les finalistes en disputeront pour leur part dix, en comptant les quarts, les demies et la finale. Autant dire que les parents n’auront aucune peine à les coucher le soir!»

Fair-play récompensé

Une autre force de Graines de foot consiste à récompenser le beau jeu et les attitudes exemplaires. Sur les 24 sites, un trophée sera attribué à l’équipe la plus sportive. «Il ne s’agit pas d’une coupe fair-play que l’on distribue au dernier comme lot de consolation, étaie Georges Guinand. Un jury notera non seulement l’attitude des joueurs sur la pelouse et lors du repas de midi, celle des entraîneurs, mais aussi le comportement des parents au bord du terrain.»

Un trophée spécial sera remis sur chaque site et un sac de ballons distribué à chaque lauréat de ce prix fair-play. Les organisateurs auraient pu aller plus loin dans la démarche en offrant un ticket pour les finales du tournoi, le 29 juin. Mais ce ne sera pas le cas. «Peut-être pour le 20e, en 2020», ouvre la porte Georges Guinand. (24 heures)