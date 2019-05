Vagner Gomes a ému tout le monde

On le disait maudit, Vagner Gomes. Incapable de gagner une finale ou de franchir une dernière marche. Dimanche à Échichens, le football a décidé de lui rendre tout ce qu’il lui avait pris ces dernières années. Oui, Yverdon II (3e ligue) a eu de la réussite face à Pully (2e ligue). Beaucoup de réussite même, puisque les Pulliérans ont trouvé… quatre fois les montants en deuxième période!

Yannick Favre, Anthony Schwyn, Ali Ramdan et Hugo D’Aquino, les artificiers rouges, ont tout tenté, mais ils sont tombés sur l’aluminium, sur un très bon Marc Roux et même sur… Mervan Hoxha, qui a sauvé en catastrophe sur sa ligne un envoi de D’Aquino, qui avait éliminé le gardien yverdonnois. Cinq fois, dix fois, quinze fois, les Pulliérans sont partis à l’assaut du but nord-vaudois, lançant même le vieux renard Hervé Rickli, ses 39 ans et ses dizaines de buts en 1re ligue dans la bataille.

Mais le football avait choisi Vagner Gomes ce dimanche. Et c’est donc lui qui a soulevé la Coupe à la fin. En pleurs dès le coup de sifflet final, l’entraîneur d’YS s’est tourné spontanément vers son adjoint Grujica Maric, puis vers son épouse, qu’il a étreinte longuement.

Les larmes n’ont pas cessé de couler jusqu’à ce qu’il soulève enfin ce trophée qui le fuyait depuis ses débuts en tant qu’entraîneur. «J’ai perdu ma maman il y a six mois et c’est la Fête des mères aujourd’hui. Je suis­ tellement fier de mes joueurs, de ce qu’ils ont fait aujourd’hui», a lâché l’ancien joueur du LS, qui a passé énormément de temps à préparer cette finale. Autour de lui, ses joueurs, le staff et une partie du public, tous émus sincèrement par ses larmes et le fait qu’il gagne enfin une finale de Coupe vaudoise après avoir échoué deux fois à ce stade. Sans compter les échecs en championnat…

Penalty ou pas? C’est non

Tout a été du côté d’Yverdon ce dimanche, jusqu’à la dernière décision arbitrale du très bon Pierre Criblet. Arnaud Vialatte a-t-il touché la balle de la main dans ses 16 mètres? Pour Hervé Rickli et les Pulliérans, aucun doute: c’est oui. Pour M. Criblet et ses assistants, c’est non. Et pour le chef des arbitres vaudois, Jérôme Laperrière? Non aussi. Et un non clair. «L’arbitre a pris la bonne décision. À 100%, il n’y a pas penalty, sans interprétation. On l’a revu à la télévision, le défenseur enlève sa main.» Une analyse pas partagée sur le moment par le camp pulliéran, mais qui ne change rien à l’affaire: Yverdon II a soulevé la Coupe vaudoise et Pully peut s’en vouloir de son manque d’efficacité. Car les Nord-Vaudois ont fait la différence sur quasiment leur seule action dangereuse de la deuxième période, ce coup franc excentré de Nelson Borges repris acrobatiquement par un gamin d’Yverdon, Emmanuel Ndombele.

L’ailier, qui aura 20 ans cet été, n’était pas en train de réussir le match de sa vie, mais Vagner Gomes l’a laissé sur le terrain, sortant ses autres joueurs offensifs avant lui. «J’ai hésité, mais il bouclait bien son couloir. J’ai eu une intuition et j’ai décidé qu’il devait continuer», a avoué le technicien auquel, décidément, tout a réussi ce dimanche.

Les Yverdonnois ont soulevé le trophée (crédit photo: Oliver Allenspach) (nxp)