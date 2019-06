Yannick Favre: «On peut s'estimer très heureux»

Belle opération du Pully Football! L'équipe de Mario D'Alessandro s'est imposée 2-0 chez elle à la Rochettaz face au FC Genolier-Begnins lors du match aller des finales de 2e ligue. Anthony Schwyn et Yannick Favre ont inscrit les deux réussites pulliérianes. Les hommes forts ont donc répondu présent.

«Je pense qu'on a eu passablement de réussite, a avoué le capitaine Yannick Favre. GB nous a bien dérangés, il y a eu plusieurs sauvetages sur la ligne. Je ne pense pas que c'est forcément mérité. Mais bon, on est quand même allés la chercher. Il n'y a que la moitié du travail qui est fait. Deux buts d'avance, ce n'est pas forcément suffisant contre cette équipe-là. Je m'attends à un retour très compliqué.»

«Je pense qu'il ne faudra surtout pas se relâcher. Julien Jemmely n'a pas eu de réussite aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce sera le cas dimanche prochain. On savait que ça faisait deux ou trois semaines que Genolier était qualifié pour les finales, donc on voulait les mettre sous pression d'entrée parce qu'on espérait qu'ils manquent de rythme. Toute l'équipe a été solidaire et combative, mais on peut s'estimer très heureux de ce résultat», a enchaîné le buteur dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Match retour dimanche prochain à 15h aux Gravières, à Genolier. A noter que dans l'autre match de ces finales de promotion, le FC Renens est allé s'imposer 1-2 sur la pelouse du Stade Nyonnais II. Retour là aussi dimanche prochain, à 15h au Censuy.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)