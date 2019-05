Yannick Favre et Pully prêts pour leur troisième finale

Yannick Favre garde un bon souvenir de la finale de la Coupe vaudoise 2012, sa première. Forcément, Pully l'avait gagnée et avait obtenu le droit de défier Aarau au premier tour de la Coupe de Suisse quelques semaines plus tard. Le capitaine du Pully Football avait 23 ans, il en compte sept de plus aujourd'hui et, entre-temps, il a vécu une vraie déception en 2017 avec cette finale perdue face à Malley, dans des configurations similaires à celles de dimanche.

En 2017 face à Malley comme dimanche face à Yverdon II, Pully (2e ligue) affrontera en effet une bonne équipe de 3e ligue, avec tous les dangers que cela comporte. «Mais il y a deux ans, on n'avait pas sous-estimé Malley. C'est impossible lors d'une finale. Par contre, c'est vrai qu'on s'était sans doute un peu relâchés en menant 2-0...», convient-il. Malley s'était réveillé et Pully avait perdu une finale dont il était favori. Pas question de revivre le même scénario ce dimanche.

«Oui, mais Yverdon II est au niveau d'une bonne équipe de 2e ligue. Ce ne sera pas facile, on le sait très bien. Mais c'est sûr qu'on est impatients d'arriver à ce match, on a hâte d'y être. Et on est confiants», continue l'emblématique capitaine du Pully Football, où il est revenu en 2005 après être allé quelques années au Lausanne-Sport lors de sa formation. Yannick Favre a Pully dans les tripes et incarne à merveille les valeurs de ce club, ambitieux mais sans vouloir brûler les étapes. Pully vise la montée en 2e ligue inter depuis quelques saisons maintenant, mais sans aucune pression et surtout avec la volonté de ne pas mettre en danger la pérennité du club, placée au dessus de tout.

Pas de mise au vert ou de repas en commun cette année

Dimanche sera un jour spécial dans la saison de Pully et d'Yverdon II, mais les Pulliérans ne vont pas changer leurs habitudes par rapport à un match de championnat. «Il y a deux ans, on s'était entraînés le matin et on avait mangé ensemble à midi. Cette fois, rien de tout ça. On n'a même pas rendez-vous à Pully, on se verra directement à Echichens. Ils nous ont réservé une dizaine de places de parc. Il y aura un car de supporters, par contre», détaille Yannick Favre. Sous-entendu: lui et les siens s'étaient mis trop de pression en 2017.

«Cette fois, on a plus d'expérience, les jeunes comme les anciens. Comme toujours, on est restés très stables et une grande partie de l'équipe était déjà là contre Malley. On va mieux savoir gérer, je pense», continue celui dont la qualité de frappe à mi-distance terrorise tous les gardiens du canton.

Une bonne nouvelle est d'ailleurs déjà tombée pour les Pulliérans: vu qu'Yverdon Sport va se qualifier pour la Coupe de Suisse via sa première équipe en Promotion League (acquis à 99%), la II d'YS ne pourra pas obtenir son ticket. Pully, même en perdant la finale, serait ainsi directement qualifié pour le tableau principal de l'édition 2019-20. Un vrai cadeau pour toutes les équipes amateurs, puisque les Super League entrent en scène dès ce tour-là. Gland avait notamment tiré Lucerne il y a dix mois. Pully s'en réjouit déjà... même si Yannick Favre assure ne pas trop y penser encore: «On le sait, bien sûr, mais c'est encore un peu virtuel. Ce sera la saison prochaine et on a encore des objectifs dans les prochaines semaines.»

Malley en championnat dès mercredi à la Rochettaz!

Les quatre jours à venir seront d'ailleurs chauds tant en Coupe qu'en championnat, puisque Malley, leader (provisoire?) en 2e ligue, se déplacera mercredi à la Rochettaz pour un choc de haut de tableau qui sera ultra-important pour les places de finalistes. «On est sur une bonne dynamique, c'est sûr, et on peut dire qu'on joue une bonne partie de notre saison sur ces quatre jours. Je pense qu'on peut dire qu'on est prêts, mais c'est le terrain qui apportera la vérité, comme toujours,» continue le capitaine, heureux père de son premier enfant depuis trois mois. (nxp)