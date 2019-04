Yverdon et Anthony Braizat ne veulent pas avoir de regrets

Anthony Braizat a longtemps espéré - et peut-être un peu cru - à un fléchissement du leader, Stade-Lausanne-Ouchy. Il n’en est rien puisque l’implacable leader de Promotion League vient tout juste d’égarer ses deux premiers points de l’année, samedi dernier. Avec 16 longueurs de retard alors qu’il n’en reste que 21 en jeu, le coach d’Yverdon Sport se doit d’admettre, à demi-mot, la supériorité de son adversaire. «Chapeau à eux pour leur incroyable parcours, souligne Anthony Braizat. Ils méritent cette 1re place mais il faut aussi reconnaître que les Lausannois ont souvent connu cette réussite qui nous a parfois tourné le dos, cette saison. À chaque fois qu’ils ont été en difficultés, les circonstances leur ont permis de retourner la situation à leur avantage.»

Favori pour beaucoup à l’aube du championnat, Yverdon doit donc se contenter de lutter pour la place de dauphin. «Notre ambition est de gagner tous nos matches d’ici à la fin de la saison pour nous rapprocher le plus possible du SLO, continue le coach français. Pour cela, nous devrons afficher la même intensité que celle que nous avons montrée samedi contre Bavois. Lors de ce premier derby de 2019, nous avons livré notre meilleure prestation lors de 35 premières minutes de haut niveau. Nous menions alors 2-0 mais notre avance aurait très bien pu être doublée avec un peu plus de réussite.»

Un derby qui a perdu toute sa saveur après l’expulsion du milieu de terrain du FCB Fabio Lo Vacco dès l’entame de la 2e mi-temps. «C’est dommage pour le public mais le spectacle a souffert de voir notre adversaire réduit à dix, regrette Braizat. Cela dit, je ne cache pas que cette victoire, acquise avec la manière dans un premier temps, nous fait du bien après notre contre-performance du week-end précédent contre Breitenrain, la seule de ce second tour.» Une façon idéale aussi de préparer deux prochaines échéances que les Yverdonnois tiennent particulièrement à honorer de la plus belle des manières. «Deux autres derbies nous attendent contre Stade Nyonnais puis le SLO. Deux matches que nous voulons impérativement gagner!»

Un peu pour le prestige cantonal et beaucoup pour asseoir une 2e place qui tient à cœur aux Nord vaudois. «Avec les situations compliquées que connaissent Schaffhouse et Chiasso à l’échelon supérieur, on ne sait jamais ce qui peut arriver au moment où les licences seront délivrées. Et si une surprise survient, nous nous devrons d’être prêts à saisir notre chance.» (nxp)