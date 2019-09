«À force, il faudrait appeler la compétition Coupe Vagui»

La seule fois où il n’a pas atteint la finale de la Coupe vaudoise ces quatre dernières saisons, Vagner Gomes disputait… la Coupe de Suisse. Ce qui, revers de la médaille, le privait de compétition cantonale. «Sa» compétition cantonale. En 2016, il avait échoué sur la dernière marche avec le LUC-Dorigny. Pareil en 2018, à la tête de la «deux» d’Yverdon Sport, avant d’enfin saisir le graal en mai dernier, toujours avec la formation nord-vaudoise. Pully et Mario D’Alessandro sont également des habitués du rendez-vous mais, sur la longueur, personne ne fait mieux que l’ancien joueur du Lausanne-Sport. «Du coup, j’ai proposé à l’ACVF de renommer la compétition. Il faudrait l’appeler Coupe Vagui», sourit le technicien, évidemment sur le ton de la blague.

Surtout que la réserve d’Yverdon Sport aura fort à faire au premier tour cette année. Le tirage au sort, qui s’est tenu jeudi soir, a réservé plusieurs affiches fumantes, donc un certain Yverdon Sport II - Crissier, choc entre deux pensionnaires de 2e ligue. «Je suis confiant. Mais j’ai un peu grincé des dents en apprenant la nouvelle. Le FCC, ce n’est pas n’importe qui, surtout depuis que l’équipe a été reprise par Alain Gendron. S’il y a bien un entraîneur dans le canton qui n’a pas besoin de présenter de références pour être embauché, c’est lui.»

Le défi sera de taille pour Vagner Gomes et ses joueurs cette année, sachant qu'YS a mis un point d'honneur à rajeunir l'effectif de sa «deux» en l'alimentant avec des juniors du club. «L'autre jour, on a battu Bavois II avec huit éléments formés chez nous. C'est encourageant, apprécie le coach. On peut toujours compter sur des footballeurs d'expérience, comme Nelson Da Costa, Marc Roux ou Dragan Jankovic mais, plus que jamais, leur but est d'encadrer des jeunes au fort potentiel, amenés un jour ou l'autre à intégrer le contingent de la première.» À l'image du demi Meris Talovic, qui n'a pas perdu du temps pour se faire remarquer chez les actifs.

Autres duels de premier plan au programme, le derby lausannois de 2e ligue entre Dardania et Malley, ainsi que la rencontre qui opposera la «deux» du Stade Nyonnais, demi-finaliste la saison dernière, à Pully, finaliste malheureux. Les alléchants Echallens II - Montreux et Savigny-Forel - Pied du Jura vaudront également le coup d’œil. Rendez-vous le 25 septembre.