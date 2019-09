À Renens, on veut d’abord éviter de répéter les erreurs du passé

Le 15 juin dernier, le stade du Censuy était en fête. Après seize longues années passées au sein des ligues cantonales (2e et 3e ligues), le FC Renens regagnait enfin sa place en 2e ligue inter. Une deuxième promotion réussie en trois ans qui ne devait être que le prélude à un grand retour – à plus ou moins brève échéance – en 1re ligue.

Une catégorie de jeu où le club de la banlieue lausannoise s’était distingué durant une bonne vingtaine d’années entre 1980 et 2000. Avec même, faut-il le rappeler, une aventure longue de trois saisons en LNB entre 1984 et 1987.

Trois mois plus tard, on est toutefois très loin de ces ambitieuses projections. Après cinq rondes de championnat, le FC Renens ne compte en effet pas encore le moindre point et se traîne à la dernière place du classement. Avec, déjà, cinq longueurs de retard sur le 11e et premier non relégable. «Nous nous attendions à vivre une entame de championnat très compliquée, explique Joël Bonzon, le président renanais. Pour la simple et bonne raison que l’équipe actuelle n’a plus rien à voir avec celle qui avait été promue en juin. Quelques jours après avoir battu Stade Nyonnais II lors des finales, notre entraîneur, Edin Becirovic, nous a quittés. Et tous les joueurs, à deux exceptions près, en ont fait de même. Du coup, nous nous sommes retrouvés sans entraîneur ni équipe un petit mois seulement avant la reprise.»

Aucun reproche à Becirovic

Un exode massif que Joël Bonzon a vu venir, mais certainement pas dans ces proportions. «Avant les finales de promotion, nous avions bien sûr commencé à évoquer l’avenir avec Edin Becirovic, précise-t-il. Et nous nous sommes vite rendu compte que les objectifs de notre ambitieux coach ne collaient pas à notre réalité. En d’autres termes, il voyait beaucoup plus grand que nous. Raison pour laquelle il a choisi de rejoindre Dardania avec quelques-uns des joueurs qui lui sont liés. Mais ce qui nous a un peu étonnés, c’est que presque tous leurs coéquipiers ont alors décidé de changer d’air. Mais que les choses soient bien claires, personne, ici, n’en veut à notre ancien entraîneur. Nous tenons au contraire à le remercier pour l’excellent travail effectué.»

Faut-il dès lors blâmer la frilosité et le manque d’ambition des dirigeants renanais? Président du club depuis trois ans et demi, et ancien joueur, Joël Bonzon détaille les raisons de cette prudence assumée. «Avec une dizaine d’anciens de Renens, nous en avons repris les rênes au printemps 2016. La 1re équipe était alors en grand danger de relégation en 4e ligue et le club avait des dettes. Si, depuis, la situation financière a pu être assainie, nous ne nous sommes toutefois pas sentis prêts à prendre le risque nécessaire pour satisfaire les exigences de notre ancien coach (ndlr: le budget aurait dû à peu près être doublé). Plus simplement, à Renens nous avons vu passer trop de présidents qui avaient la folie des grandeurs – et qui quittaient ensuite le club en le laissant dans un sale état – pour que nous commettions à notre tour les mêmes erreurs.»

D’abord limiter les dégâts

Une louable sagesse qui ne signifie toutefois pas que ce nouveau FC Renens manque totalement d’ambition. «Même si la situation actuelle est compliquée, concède Joël Bonzon, notre but reste de nous maintenir en 2e ligue inter. Et nous allons faire notre possible pour y parvenir en essayant de recruter quelques bons éléments lors de la pause hivernale. Jusque-là, il s’agira surtout de limiter les dégâts pour que notre retard ne soit pas rédhibitoire. Un objectif qui me semble à la portée du bon duo d’entraîneurs que composent Victor Ikarlibond et Sébastien Bongard, et de notre très jeune mais prometteuse équipe. Des joueurs qui ont jusque-là payé leur inexpérience au prix fort mais qui ont aussi démontré par moments avoir non seulement le niveau de cette 2e ligue inter, mais encore une grosse marge de progression.»