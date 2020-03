L'ACVF a pris les devants: le foot des talus en pause forcée

La nouvelle était plutôt attendue pour vendredi, dans la foulée de la conférence de presse organisée par le Conseil fédéral, qui risque d'étendre les mesures prises dès mercredi au Tessin dans le reste de la Suisse. Bien consciente de l'impasse dans laquelle tout le monde se trouve, l'Association cantonale vaudoise de football a préféré prendre les devants et informer l'intégralité de ses clubs dès jeudi après-midi: plus aucun match ne verra le jour dès à présent et durant une période indéterminée.

Une mesure qui concerne toutes les rencontres et toutes les catégories. Plus de championnat, plus de Coupe, plus de matches amicaux ni de juniors. Le Comité Central de l'ACVF en a décidé ainsi «au vu des événements liés au Coronavirus et aux soucis rencontrés par les clubs vaudois (plus de joueurs, joueurs interdits de manifestations par les employeurs...).