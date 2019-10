Alex Fernandes n'a pas cherché à se cacher après la lourde défaite d'Amical Saint-Prex, qui n'a pris que quatre points sur ses quatre dernières sorties, à Veyrier mercredi soir (4-0). "Je suis responsable sur l'ouverture du score, c'est une erreur de ma part, concède le demi saint-préyard. On s'est tiré une balle dans le pied sur ce coup-là. On a voulu montrer autre chose en seconde mi-temps, mais notre entame de période n'était à nouveau pas bonne. On a payé cash nos erreurs."

Le capitaine a également très bien évacué le sujet chaud de la semaine: le départ de l'enfant du club Yohane Joulin à Vevey United, en 1re ligue. "Si cela nous a impactés moralement? Oui, quand même, c'était notre meilleur buteur depuis longtemps. Il en était déjà à douze goals cette saison. Il était important pour le club. Mais il a eu l'opportunité d'aller jouer plus haut, donc on ne peut que lui souhaiter le meilleur et que son aventure se passe bien."

Une nouvelle qui n'a rien changé aux ambitions d'Amical, toujours désireux de faire mieux que sa 4e place de la saison dernière. Le leader Servette M21 est en train de s'envoler et risque difficile à rattraper mais, derrière, la lutte promet d'être belle. Pour autant que l'équipe de Paulo Diego ne mette pas trop de temps à se relever de sa semaine compliquée.