Un ancien de l'OM débarque à Vidy

À l’issue d’une première partie de saison réussie, le président Vartran Sirmakes avait assuré que deux renforts débarqueraient au Stade-Lausanne-Ouchy cet hiver. La moitié de cette promesse est désormais honorée puisque le néo-promu en Challenge League a officialisé, jeudi, l’arrivée de Rafidine Abdullah.

En test à Lausanne depuis lundi, le milieu défensif français de bientôt 26 ans — il les fêtera le 15 janvier —, d’origine comorienne, est parvenu à convaincre Andrea Binotto. «Rafidine est le profil de joueur dont j’ai besoin, explique l’entraîneur de SLO. Solide physiquement et habile balle au pied, il apportera une plus-value à un secteur de jeu qui avait un peu souffert, en automne, lors de l’absence d’Andy Laugeois. Avec, en plus, Quentin Gaillard et Mickaël Perrier, cette nouvelle concurrence tirera aussi, je l’espère, chacun vers le haut.»

Un parcours compliqué

Avant de rejoindre Vidy, le parcours de Rafidine Abdullah n’a pas été des plus simples. Formé à l’Olympique de Marseille, club avec lequel il a effectué ses débuts en Ligue 1 et même sur la scène européenne, il est ensuite passé à Lorient. Après trois saisons en Bretagne (51 matches joués en Ligue 1 pour un but), Abdullah a été transféré à Cadix, en 2e division espagnole. Titulaire indiscutable, il y restera deux ans avant de tenter, en juillet 2018, sa chance à Waasland-Beveren, en Jupiler League, en Belgique. Sans grand succès puisque, d’un commun accord, les deux parties décidaient, fin janvier 2019 et après dix matches disputés seulement, de mettre un terme à leur collaboration.

«Rafidine Abdullah n’a plus joué en match officiel depuis près d’un an, souligne Andrea Binotto. Raison pour laquelle il n’est pas encore tout à fait prêt sur le plan physique. Je ne pense d’ailleurs pas qu’il sera à disposition pour la reprise, le 25 janvier. Mais peu importe, avec les qualités montrées ces derniers jours à l’entraînement, je suis certain qu’il nous apportera ce que l’on attend de lui.»

Premier élément de réponse ce samedi (14h), à la Maladière contre Xamax, où le coach de SLO lui accordera peut-être quelques minutes de jeu. «Pour le reste, nous sommes encore à la recherche d’un attaquant axial, conclut Andrea Binotto. Un vrai No 9 doté d’une bonne présence physique.» Une quête que le technicien souhaiterait bien sûr voir aboutir le plus tôt possible. Et surtout avant les trois coups de cette seconde partie de saison.