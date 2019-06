Concordia fête ses 100 ans à l'Hôtel de ville de Lausanne

Alors que le Comptoir Suisse a vu son parcours s’arrêter après 99 éditions, le FC Concordia Lausanne, lui, fête son 100e anniversaire en cette année 2019 et c’est un centenaire qui se porte bien. L’histoire a commencé en 1919 dans le cadre de la société de jeunesse – appelée la Concordia – de la paroisse catholique du Valentin à Lausanne et se poursuit 100 ans plus tard, avec pas moins de 26 équipes inscrites dans divers championnats, dont une importante section féminine. Pour marquer l’événement, le FC Concordia met sur pied diverses manifestations durant l’année, avec la volonté d’aller à la rencontre de la population lausannoise. Quoi de mieux, pour cela, que de s’exposer au cœur de la ville, au Forum de l’Hôtel de ville de la Palud? Le club tient d'ailleurs à remercier les autorités lausannoises de leur offrir cet espace.

Une exposition qui dépasse le cadre du football

Cette exposition, qui se tient jusqu'au samedi 8 juin, conte l’histoire du club, mais pas seulement. Elle met aussi en évidence, parallèlement à la vie du FC Concordia, l’évolution de la ville de Lausanne au cours de ces 100 dernières années. Cela à travers le développement de ses infrastructures sportives et urbanistiques, le déroulement de grandes manifestations – Coupe du monde de football de 1954, Exposition nationale de 1964 en particulier –, la vie du CIO à Lausanne depuis son installation en 1915.

Cette exposition rend aussi hommage aux personnes qui ont permis au FC Concordia d’évoluer, de grandir. En particulier à Jean Presset, l’homme dont l’action à la tête de la section juniors dans les années 60 et 70 a permis au Concordia de devenir «le plus grand des petits clubs». En ouvrant la porte à tous les jeunes, doués ou pas peu importe, en développant des valeurs telles que joie de jouer, fair-play, respect de l’arbitre et de l’adversaire, Jean Presset, ancien gardien du LS, Bâle et YB, a insufflé un dynamisme tel que le club était l’un des trois plus importants du pays en nombre de joueurs dans les années 70. Le fair-play et les droits de l’enfant dans le sport ont d’ailleurs été un combat permanent dans sa vie de dirigeant sportif. Cet état d’esprit, qui caractérise encore le FC Concordia aujourd’hui, va se ressentir tout au long des manifestations qui vont marquer ce 100e anniversaire.

Une grande fête les 24 et 25 août

Les 24 et 25 août, «Fêtôfoot» va réunir toute la grande famille concordienne au Centre sportif de la Tuilière et le point d’orgue en sera le match qui opposera le FC Variété, composé d’anciens joueurs de Ligue nationale et sportifs d’élite, à une formation d’anciens joueurs du FC Concordia. Vu le nombre de juniors qui ont transité par le club ces 50 dernières années, cela fait du monde. Une soirée de gala clôturera cette année festive le 16 novembre.

(nxp)