David Scilipoti: «Celle-là, elle est pour notre coach»

Qu'est-ce qu'Echallens II a souffert pour revenir en 2e ligue, mais qu'est-ce que cette équipe est à sa place dans l'élite du football régional. Les éléments qui ont la chance de rejoindre la première du club ne sont pas encore très nombreux, mais la réserve challensoise joue parfaitement son rôle, elle qui évolue quasi exclusivement, à de très rares exceptions près, avec des joueurs de moins de 25 ans. Les talents sont là, ils poussent, travaillent fort et certains auront assurément leur chance plus haut tôt ou tard. On pense notamment à Vukasin Pavlovic, génial à voir jouer à mi-terrain. Le jeune homme de 18 ans a beaucoup d'aisance avec le ballon, c'est certain, mais il dose surtout ses passes comme peu sont capables de le faire à ce niveau. Il doit encore progresser, gagner en vitesse de décision notamment, mais son nom risque bien de rejaillir dans les années à venir.

En fait, c'est simple, la "deux" d'Echallens Région possède l'un des meilleurs milieux de terrain de la division. Esteban Parra et Matthieu Campini sont des joueurs de classe, Rémi Berkani progresse à vitesse grand V et, dans ce secteur-là, les pensionnaires des Trois-Sapins font très fort.

Reste que dimanche après-midi, c'est surtout David Scilipoti qui a fait parler de lui. Le buteur est un habitué des saisons prolifiques, lui qui avait déjà trouvé la faille à trois reprises jusqu'ici en championnat. Face au Pully Football, il a plus que doublé son total, puisqu'il a inscrit quatre goals, faisant le malheur de Pulliérans passés complètement à côté de leur match. "Dada", comme il est affectueusement surnommé par ses coéquipiers, ne demandait pas tant d'espaces pour s’illustrer. Il a débuté son festival à la 8e minute, vécu un improbable début de seconde mi-temps avec trois buts et un assist entre la 50e et la 69e, et il a pu céder sa place tel un roi à Maïck Are dans la foulée de son 6-0. Un tout gros match du numéro 16.

"On fait du bon travail, tous ensemble, a humblement lancé le buteur, refusant de tirer la couverture à lui seul. On est jeunes, on progresse, mais on a beaucoup de qualité dans l'équipe, que ce soit dans le onze de base ou sur le banc. On se devait de réagir après le match de mardi à Crissier (ndlr: défaite 6-1), et on l'a plutôt bien fait. Cette victoire, elle est pour Dylan Ramel, notre coach, qui a dû s'absenter au tout début du match."

Echallens s'est tout de même fait un peu peur, voire même très peur sur le moment, entre la 70e et la 80e. Rafael Machado a inscrit un premier but a priori anodin pour Pully à la 72e. Sauf que, deux minutes plus tard, Antoine Haering touchait involontaire le ballon de la main dans sa surface. Anthony Schywn transformait le penalty: 6-2. Et même 6-3 trois minutes plus tard, quand Joris Laurent trouvait à son tour la faille. C'est tout? Oui, mais si Rafael Machado, seul face au gardien Stéphane Chattot, avait décalé Anthony Schwyn plutôt que de tenter sa chance, les locaux auraient vraiment commencé à trembler. Une grosse dizaine de minutes à jouer, Pully lançant toutes ses forces dans la bataille (le défenseur central Aleksandar Petrovic a fini aux avants-postes), Echallens pris par la panique: il n'a pas manqué tant que ça pour assister au plus gros retournement de situation de l'année.

Sauf surprise, et malgré la différence entre les deux dimanche, on devrait retrouver Challensois et Pulliérans en haut du tableau à la fin de la saison. Tout en haut? Pas sûr. Champagne semble intouchable devant et, avec Yverdon Sport II, Crissier et Champvent, il y aura de sacrés concurrents pour la seconde place de finaliste. "La 2e ligue inter, c'est l'objectif", assure l'attaquant du Pully Football Rafael Machado, bien conscient que son équipe ne pourra plus se permettre des non matches comme celui de dimanche. "On a fait tout faux. Il faut oublier ce qu'il s'est passé et aller de l'avant."