Malgré les défaites, SLO garde confiance

Depuis 2012 et son arrivée à la tête de Stade-Lausanne-Ouchy, Andrea Binotto n’avait jamais vécu une série de trois défaites consécutives en championnat. Et même une de plus si l’on tient compte de celle concédée contre Bâle en Coupe. Une spirale négative qui ne traumatise toutefois pas le coach du SLO. «Ce que j’ai vu mercredi, sur le plan défensif surtout et face à l’un des cadors du pays, m’a à la fois plu et rassuré, explique-t-il. Et puis, si Bâle ne s’est imposé que dans les arrêts de jeu, je crois qu’une partie du mérite revient aussi à mes joueurs, même si j’admets que les Rhénans n’étaient pas dans un grand soir.»

Le chapitre «Coupe» archivé, SLO peut se remobiliser pour l’essentiel, à savoir le championnat. Où il est appelé à jouer un match que Vartan Sirmakes, son président, qualifie de tournant. «Dans cet ordre d’idées, conclut Andrea Binotto, je me dis qu’il est presque préférable aujourd’hui de ne pas avoir eu à disputer une prolongation en Coupe. Jusqu’à samedi, le plus important sera de récupérer un maximum de forces après les gros efforts livrés cette semaine. Et ne pas oublier que deux de ces trois revers l’ont été face aux deux premiers du classement de CL.»