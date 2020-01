Un dernier test de valeur pour SLO avant la reprise

Andrea Binotto est un peu soulagé. Après avoir un instant hésité à annuler ce dernier match de préparation avant la reprise, Alain Geiger et le Servette FC ont finalement tenu parole. Ce samedi, à Vernier, Stade-Lausanne-Ouchy aura donc l’occasion de se frotter à la meilleure équipe romande du pays. «Les Genevois auraient voulu que cette rencontre se déroule sur gazon naturel, explique Andrea Binotto. Nous aussi d’ailleurs mais, malheureusement, nous n’avons rien trouvé de disponible. Cela dit, comme nous n’avions pu disputer qu’un seul match de préparation jusque-là, il était vraiment important d’ajouter 90 minutes supplémentaires dans les jambes de mes joueurs. Face à un adversaire de niveau supérieur, le test me donnera de bonnes indications.»

Pour se faire la meilleure idée possible avant d’entamer la deuxième partie de championnat, le coach de Vidy alignera, samedi, en grande partie l’équipe qui devrait commencer la rencontre une semaine plus tard contre Aarau. «À une ou deux exceptions près, mes titulaires disputeront la première heure, continue Andrea Binotto. Qui seront ceux de l’automne car Rafidine Abdullah (ndlr: le milieu défensif français formé à l’OM) ne nous rejoindra finalement que lundi. Quant à Andréa Mutombo, sérieusement blessé en juillet, il ne sera prêt que dans une quinzaine de jours.»

Du mieux

Des absences qui ne préoccupent pas le technicien lausannois. «Par rapport à la fin de l’année passée, je récupère déjà à 100% Roland Ndongo et Jérémy Manière, deux éléments importants. Et puis, depuis la reprise, Yanis Lahiouel et Zeki Amdouni me confirment sur le terrain qu’ils ont bel et bien franchi un palier depuis six mois. Ce qui nous permet de trouver ce No 9 que nous cherchons toujours sans précipitation.»

À ce sujet, un attaquant sera à l’essai dès lundi. Un futur renfort qui, avec Rafidine Abdullah, compensera numériquement les départs de Blerim Iseni au FC Bavois et, probablement, celui de Ferid Matri au FC Lancy.