Emmanuel Ribeiro: «Ce 2-0 ne va pas nous faire peur»

Genolier-Begnins, large dominateur en saison régulière, a réalisé une bien mauvaise opération dimanche lors de son match aller des finales de 2e ligue. Les Canaris se sont en effet inclinés 2-0 à Pully et devront faire fort dimanche prochain au retour, chez eux, pour espérer retrouver la 2e ligue inter.

«On a essayé de jouer au football, on a eu pas mal d'occasions, mais on ne les a pas mises au fond. On a pris ce deuxième goal qui fait très mal. On n'est pas habitués à ne pas marquer. On n'a pas eu la réussite qu'on a eu tout le long du championnat. Il reste un match, à nous de jouer. Le discours ça va être simple: on a un deuxième match. On est passés à côté du premier, mais on a encore une chance. Si on travaille tous, on a moyen de passer. On a vu, même chez les professionnels, qu'il y avait des remontadas. Ce 2-0 ne va pas nous faire peur. On y croit à 100%», a déclaré Emmanuel Ribeiro dans une déclaration vidéo à retrouver ci-dessus.

Match retour dimanche prochain à 15h aux Gravières, à Genolier. A noter que dans l'autre match de ces finales de promotion, le FC Renens est allé s'imposer 1-2 sur la pelouse du Stade Nyonnais II. Retour là aussi dimanche prochain, à 15h au Censuy.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)