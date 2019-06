Forward débute le mercato par du très lourd

La saison de 2e ligue inter n'est pas encore terminée que Forward Morges a déjà décidé de frapper très fort en vue de la prochaine. Forward veut mettre le plus vite possible de côté son deuxième tour raté et annonce deux magnifiques renforts en vue de la saison prochaine: N'diasse N'diaye (Lancy) et Yassine El Allaoui (Echallens)!

«Je suis très heureux d'accueillir deux joueurs de ce calibre et de cette expérience à Morges. On montre notre ambition pour la saison prochaine avec ces renforts inestimables à des postes clés, ceux de défenseur central et d'avant-centre», explique l'entraîneur de Forward, Damien Berger-Sabbatel.

N'diasse N'diaye connaît bien notamment Ayoub Rachane, avec qui il a joué au Mont et à Vevey. L'ancien milieu défensif et défenseur central de Servette, entre autres, apportera toute son expérience à Forward. A 36 ans, il sort d'une belle saison avec Lancy et sera un vrai leader sur le terrain et dans le vestiaire.

Yassine El Allaoui (34 ans) vient lui tout juste de terminer quatrième meilleur buteur de 1re ligue (21 buts) avec le FC Echallens Région. Ancien avant-centre de Xamax et d'Yverdon notamment, il a prouvé cette saison encore savoir mieux que quiconque où se trouvait le but adverse.

En annonçant ces deux transferts aussi tôt, Damien Berger-Sabbatel et Forward frappent fort et espèrent lancer en beauté ce mercato estival. En espérant évidemment attirer d'autres grands noms du football romand...

(nxp)