Hervé Rickli: «Ça n'arrive qu'une fois dans une vie»

Suspense fou dans le groupe 2 de 2e ligue! Alors que tout est réglé depuis longtemps dans l'autre poule (Genolier-Begnins est premier, Nyon II deuxième), tout s'est joué jusqu'à la dernière seconde du dernier match, samedi soir, entre Renens, Pully et Malley.

Du côté de Renens, pas trop de souci: Kushtrim Shaqiri et ses coéquipiers sont allés s'imposer 1-8 à Bex, déjà relégué, et affronteront Nyon II pour espérer monter en 2e ligue inter, une année après avoir échoué au même stade. La jeune équipe de Yannick Tachet contre celle plus expérimentée d'Edin Becirovic: l'opposition de styles promet d'être belle, surtout en matches aller-retour.

Il a fallu par contre attendre les arrêts de jeu pour savoir qui de Pully ou de Malley allait défier Genolier-Begnins dans l'autre finale. La donne était claire: Pully et Malley étaient à égalité, avec l'avantage au classement fair-play pour les Pulliérans. Ils devaient donc obtenir le même résultat que les Stelliens pour accrocher la deuxième place. Malley étant allé chercher un nul 1-1 à Saint-Légier, il suffisait donc à Pully de faire match nul dans le même temps à la maison contre Jorat-Mézières. Une tache a priori facile, mais Pully s'est retrouvé mené 0-3 à la demi-heure face à une équipe n'ayant plus rien à jouer!

Bleton Basha a ramené le score à 1-3 avant la pause, et puis le peuple de la Rochettaz s'en est remis à un héros, l'éternel Hervé Rickli. A 39 ans, le buteur est sorti du banc à la 70e, a marqué le 2-3 à la 79e et le 3-3 à la 90e, envoyant son équipe en play-off! Le plus fou? Il n'avait pas prévu de jouer...

«En fait, j'étais entraîneur principal pour ce match, vu que Mario D'Alessandro a pris deux matches de suspension. J'étais sur la feuille parce qu'il manquait un joueur, mais au début de la rencontre je n'étais même pas changé. J'avais totale confiance dans les joueurs, j'étais sûr qu'on allait gagner et se qualifier», explique le héros du jour. Et puis Pully s'est donc retrouvé mené 0-3 après vingt-cinq minutes et tout a changé.

«On avait envoyé quelqu'un à Saint-Légier et on savait que Malley perdait 1-0. A ce moment-là, on pouvait se permettre de perdre, mais ce n'était évidemment pas l'idée. Quand Malley a égalisé, on l'a appris et on devait absolument égaliser nous aussi». Alors, à 1-3, l'ancien buteur en série d'Echallens et de Nyon est sorti du banc et a frappé deux fois, dont une fois à la 96e! «L'arbitre a mis six minutes d'arrêt de jeu et j'ai placé cette volée à 95'50...» sourit Hervé Rickli. Ensuite, il a fallu attendre une grosse minute pour avoir la confirmation du match nul de Malley à Saint-Légier. Un scénario complètement dingue!

«Sincèrement, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, un truc comme ça! Je suis si heureux pour l'équipe et surtout pour Mario D'Alessandro. C'est un très bon entraîneur et un mec en or. Il n'a pas pu coacher ce samedi et je suis très heureux qu'on lui ait offert ces finales. Franchement, il le mérite. Maintenant, il faut aller au bout. On a perdu les trois dernières finales et celles-ci, on veut absolument les gagner», continue le buteur de 39 ans, qui sera entraîneur principal lors du match aller face à Genolier-Begnins, puisque Mario D'Alessandro purgera son deuxième et dernier match de suspension. Reste à savoir s'il se fera entrer ou s'il attendra le retour la semaine d'après aux Gravières pour inscrire le but de la montée en 2e ligue inter...

