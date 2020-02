L'heure de Gentian Bunjaku a sonné

Gentian Bunjaku l'assure: il se souvient de chacun de ses entraîneurs. En fait, il a même gardé contact avec la plupart d'entre eux. Surtout, il leur est éternellement reconnaissant. Parce que, ce sont ses mots, ils l'ont tous aidé à grandir, appris quelque chose qu'il a su prendre avec lui et qui lui permet d'être là où il se trouve aujourd'hui. Où exactement? Aux portes de la ligue nationale, un accomplissement qui lui tend les bras et qui pourrait devenir concret l'été prochain.

«Celui qui a le plus compté, c'était le tout premier quand je suis arrivé à Lausanne il y a une quinzaine d'années: il s'appelait Nicolas Arena, en juniors D à Espagnol. Je veux lui rendre hommage ici», lance le buteur, né au Kosovo, qui a passé la première partie de son enfance à Bienne. Un parcours atypique qui dit beaucoup de la personnalité du garçon et qui témoigne aussi d'un apprentissage - du foot et de la vie - lors duquel on ne lui a que rarement fait des cadeaux.

Des coups et des cicatrices

Lorsque le sujet se trouve sur la table, certains souvenirs refont surface plus vite que d'autres. L'un des plus marquants remonte à cette fin d'après-midi d'août 2016. Alors sur le banc du Stade Nyonnais (il découvrait à peine la Promotion League à cette époque), Gentian Bunjaku reçoit sa chance. Peu après l'heure de jeu d'un match face à la réserve du FC Bâle, Vittorio Bevilacqua le fait entrer. Sa prestation dure tout juste un quart d'heure, après quoi le bouillant technicien, déçu de l'apport de son remplaçant, décide de le rappeler malgré la victoire de son équipe. L'attaquant quittera Colovray quelques jours plus tard...

«C'est drôle, parce que j'ai justement revu «Bevi» il y a peu, sourit celui qui s'est récemment installé à Cheseaux. Il n'y a aucun problème entre nous, bien au contraire. Ce jour-là, son choix m'avait fait mal. Vraiment mal. Mais c'est le genre de coup que j'avais besoin d'encaisser pour progresser. Et il y en a eu d'autres. C'est pour ça que je vous dis que chaque entraîneur a eu son rôle à jouer dans ma carrière. Que cela se soit bien passé ou non, peu importe.»

«Avant, j'étais un fainéant»

Avant de rejoindre l'Yverdon Sport de Jean-Michel Aeby durant l'hiver, le dernier en date se nommait Christophe Caschili. «C'est lui, à Vevey, qui m'a permis de définitivement tourner le bouton. Ce que ça veut dire? Avant, j'étais un fainéant. Le genre qui se repose sur ses acquis, qui ne sort jamais de sa zone de confort et qui table là-dessus pour réussir. Dans mon cas, cela signifiait faire le job dans la surface. Lorsqu'un ballon traînait, je savais qu'il risquait bien de finir au fond. Dos au but aussi, je m'en sortais bien. Pour le reste, c'était à mes coéquipiers de jouer, si on peut le dire comme ça. Christophe, il m'a fait comprendre la valeur du travail et de toutes ces petites choses hors football qui font la différence.»

Après avoir empilé les buts avec Vevey United ces deux dernières années (39 répartis sur les 52 rencontres auxquelles il a pris part), «Genti» se sent ainsi mûr pour la dernière étape qui le sépare de la ligue nationale: ces treize matches de Promotion League (le premier dimanche en Valais contre Sion II) qui doivent permettre à Yverdon, leader et favori du groupe, de retrouver la Challenge League. Dans un premier temps, son contrat ne porte d'ailleurs que sur ces six prochains mois. De quoi décupler la motivation de celui qui possède la jolie statistique de 75 réussites inscrites en 131 matches disputés entre la 2e ligue inter et la Promotion League.

Un vestiaire dans lequel il devra trouver sa place

L'objectif, c'est donc de parvenir à s'affirmer au sein «d'un vestiaire de Super League», comme il dit. Pas évident. Reste qu'il existe une vraie place à prendre à son poste à l'intérieur du onze yverdonnois, qui fera la part belle à un ou deux avants-centres (les deux options ont été testées lors des matches amicaux de cet hiver). Ses «concurrents»? Le Grec Christos Aravidis s'en est allé et Alessandro Ciarrocchi porte depuis longtemps le costume pas toujours justifié de mal-aimé au Stade Municipal. Reste le dernier arrivé, Sergio Cortelezzi, qui a planté un triplé ce week-end pour son premier match en vert, face à Azzurri Lausanne. «Il ne faut pas croire que le tapis rouge est déroulé devant moi. J'ai peut-être 26 ans, mais j'ai la sensation d'être le petit jeune de cette équipe. Il y a tellement de grands joueurs et d'expérience dans ce vestiaire.»

Du respect, Gentian Bunjaku en a aussi pour son ancien club, qui a accepté de le libérer malgré un contrat qui courrait jusqu'à la fin de l'exercice. «Je n'ai rien à reprocher à Vevey. Je n'oublie pas que c'est le club qui m'a permis de me relancer.» Pour rebondir jusqu'où? La réponse lui appartient.