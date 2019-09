Inarrêtable, Saint-Prex prend les commandes

«On s’investit chacun beaucoup dans notre sport. Le foot nous prend une bonne partie de notre temps. Alors, quand on gagne, on passe toujours une meilleure semaine au boulot qu’après une défaite.» Pour la cinquième fois de la saison, le très bon Mirsad Sakiri et ses coéquipiers se sont donc assurés une nouvelle semaine paisible, qu’ils passeront dans le camp des gagnants. Depuis la reprise de la 2e ligue inter, l'impressionnant Amical Saint-Prex dispose de ses adversaires les uns après les autres. Il y a eu Collex-Bossy, Conthey, Saint-Maurice, Forward-Morges, bien sûr, au terme d’un derby spectaculaire, et, maintenant, Renens.

Vendredi soir, les Lausannois se sont bien défendus durant une mi-temps. Mais, très affaiblis cette saison, ils n’ont logiquement pas fait le poids face à la machine saint-préyarde. Yohane Joulin a trouvé trois fois la faille, Estefan Alvarez y est allé de son doublé et Mirsad Sakiri a également inscrit son nom à la liste des buteurs. Résultat, une victoire 2-6 sans histoire, que la troupe de Paulo Diogo a obtenue sans trop arracher. «La gestion de la fatigue, ça fait partie intégrante de notre plan de marche, continue le latéral droit. Notre force, c’est notre groupe, l’homogénéité de l’effectif. Parfois, il faut accepter de prendre son tour sur le banc et de laisser un coéquipier faire le job sur le terrain à notre place. Ce n’est pas forcément évident sur un plan personnel, mais c’est important pour que l’équipe avance. Et, on ne va pas se mentir, les victoires aident à ce que tout le monde se sente bien et travaille ensemble. Maintenant, il convient de ne pas s'enflammer. Si on a remporté cinq matches de suite, on n'est pas à l'abri de perdre les trois prochains.»

Cette euphorie permet à Saint-Prex de prendre provisoirement la tête du groupe 1 de 2e ligue inter, en attendant le duel entre Servette M21 et Genolier-Begnins (samedi 19h). Là où les pensionnaires d’En Marcy peinaient à se montrer réguliers la saison dernière, notamment à cause d’une certaine fébrilité défensive, ils se découvrent une solidité qui doit leur permettre de faire mieux que la 4e place du dernier exercice, objectif avoué, et tout à fait légitime, du club. «On s’est renforcés durant l’été dans ce sens, détaille Paulo Diogo. Notre série de succès n’y est pas anodine, mais le groupe vit bien, très bien. Et la belle prestation de ce soir ne peut que davantage donner confiance aux joueurs. Je pense à un Estefan Alvarez, par exemple, qui vient de débloquer son compteur.»

De la confiance, il en faudra le week-end prochain, puisqu’Amical recevra les M21 Servettiens, leurs principaux concurrents en ce début de saison. Les Genevois sont d’ailleurs dirigés par Adrian Ursea, ancien entraîneur d’un certain Paulo Diogo lors de sa carrière de joueur. «Avec une équipe en Super League, c’est assez normal que Servette cherche à amener sa deux au minimum en 1re ligue. Ce sera un beau défi pour nous!»