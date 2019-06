Joël Corminboeuf avec effet immédiat sur le banc du Stade Payerne!

Le Stade Payerne est passé sous la barre ce week-end, alors qu'il ne reste qu'un match en 2e ligue inter. Un match d'ailleurs très compliqué puisque les Broyards se déplaceront à La Sarraz-Eclépens (4e) ce week-end en espérant faire un meilleur résultat que Romont et La Tour/Le Pâquier, voire Le Locle, pour se sauver directement, sans attendre d'être éventuellement repêché sur le tapis vert plus tard. Les Payernois n'ont donc plus leur destin en mains.

Ils ont par contre décidé de réagir en retirant la responsabilité de la première équipe à Michaël Licciardi avec effet immédiat. Joël Corminboeuf, qui vient de passer une année compliquée à La Chaux-de-Fonds (Promotion League) sans toutefois jamais rien lâcher, dirigera son premier entraînement et aura comme mission d'essayer de sauver la première équipe, tout en étant déjà assuré d'être sur le banc la saison prochaine, que ce soit en 2e ligue inter ou en 2e ligue.

