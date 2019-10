Josias Lukembila: «Cette victoire, c'est avant tout une revanche»

Les M21 ont comme une envie d'y retourner. Après avoir longtemps joué le bas du tableau en 1re ligue, les jeunes Vaudois ont atteint les finales la saison dernière, lors desquelles ils ne sont pas parvenus à passer le premier des deux tours. Un certain sentiment d'amertume est resté, tout comme une immense volonté de corriger le tir cette fois-ci. Depuis hier soir, les hommes d'Ilija Borenovic se trouvent dans la meilleure des positions pour accomplir leur rêve.

Ce déplacement à Meyrin s'annonçait comme un joli choc de haut de tableau. «À vrai dire, c'était avant tout une revanche. Avec les M21, on n'était jamais venus s'imposer sur ce terrain», lançait Josias Lukembila. Une anomalie effacée, puisque les Lausannois ont réalisé un festival aux Arbères, notamment lors d'une premier période très animée. Lukembila, deux fois, ainsi qu'Elias Pasche et Isaac Schmidt ont tous les quatre inscrit leur nom au tableau des buteurs avant le thé. Cédric Tsimba et Matteo Rezzonico ont bien tenté de répliquer, mais le visiteur était décidément intenable. 2-4 à la pause, 2-5 au final (Joël Almada a scellé le score): une jolie démonstration.

«On est contents de ce résultat et de la place où on se trouve. Mais ce n'est que le début du championnat, on doit continuer à travailler pour rester où on est, continuait le double buteur, contingenté avec le Lausanne-Sport, qui n'a pas manqué de glisser un mot sympa pour son entraîneur. Ilija, c'est vraiment un coach à part. Je suis fier et content d'évoluer sous ses ordres. Il nous apporte beaucoup.»

Voilà donc le Team Vaud seul en tête du groupe 1, avec un petit point d'avance sur Bulle et deux sur le duo Naters/Meyrin. Prochain match, la réception de La Chaux-de-Fonds, avant deux déplacements périlleux à Vevey et à Berne pour affronter Young Boys M21.