«Ceux qui jouent le jeu du Team Vaud en sont récompensés»

Le Team Vaud voit transiter tous les meilleurs jeunes footballeurs du canton avant de les «redistribuer», une fois ceux-ci arrivés au terme de leur cursus. Cette seule phrase suffit à comprendre que, non, le centre de formation vaudois ne peut pas faire l'unanimité absolue. La structure est alimentée - en juniors et en fonds - par sept clubs partenaires (Stade-Lausanne, Yverdon, Nyon, Bavois, Vevey, Echallens et Gland), qui évoluent souvent au même niveau, en plus du Lausanne-Sport. Clubs qui, fatalement, finissent par entrer en concurrence. Conséquence? La génération d'une forme d'incompréhension devant ce qui est parfois jugé comme une inégalité de traitement, qui amène certaines équipes à exprimer leur mécontentement.

Commençons par là où tout fonctionne idéalement: la 1re ligue. Les deux clubs concernés, Echallens et Vevey, alimentent le système autant qu'ils en profitent. Dans le Gros-de-Vaud comme sur la Riviera, on accorde une place de choix aux éléments passés par le filière vaudoise. Souvent des joueurs de qualité, mais trop justes pour prétendre à la Ligue nationale, dont certains exploseront sur le tard.

Le privilège de la 1re ligue

«Quelque part, en évoluant en quatrième division, on est conscients de se trouver dans une position privilégiée, précise William von Stockalper, le président veveysan. Parmi la dizaine d'anciens du Team Vaud qui sont chez nous aujourd'hui, peut-être que seulement la moitié aurait sa place en Promotion League. Et simplement un ou deux en Challenge League. En somme, s'il on venait à monter dans la hiérarchie, notre position vis-à-vis du Team pourrait possiblement être reconsidérée. Dans la mesure où la formation dans notre région fonctionne bien et qu'à lui seul, Vevey United offrirait bon nombre de débouchés à nos jeunes.»

Être suffisamment puissant pour ne pas systématiquement voir ses tout meilleurs footballeurs prendre le chemin de la capitale sans billet de retour: cette idée a déjà traversé la tête du leader de Promotion League, Yverdon Sport. «On n'est pas en guerre avec le Team Vaud, loin de là. Nos contacts sont même plutôt bons, assure le président Mario Di Pietrantonio. Simplement, on a parfois le sentiment de donner plus qu'on ne reçoit en retour.» YS a notamment vu partir gratuitement un Jordan Lotomba (désormais à Young Boys) ou un Théo Rochat (Team Vaud M21). À l'inverse, les Nord-Vaudois alignent depuis un an et demi Kevin Martin dans leurs buts, qu'ils avaient initialement formé avant son départ pour Lausanne.

Une perte comblée par le Lausanne-Sport

Émettre cette critique pousse à devoir s'intéresser à la forme du Team Vaud. Une entité qui pèse quelque 2 millions de francs de budget annuel, et dont l’entier du déficit est comblé par... le Lausane-Sport. En comparaison, si des clubs comme Yverdon ou Stade-Lausanne versent environ 100'000 francs par saison au Team Vaud (une somme qu'ils ne financent qu'en petite partie, la majorité étant assumée par des aides et des sponsors), l'apport du LS se chiffre environ à un demi-million. D'où la position préférentiel qu'il s'octroie au moment de s'attacher les services des juniors les plus prometteurs.

«On a entendu que certains se plaindraient de ne rien avoir touché sur le transfert de Bryan Okoh à Salzbourg (ndlr: le défenseur de 16 ans qui appartenait au Team Vaud recruté cet été pour 2 millions d'euros), lance Stefan Nellen, également vice-président du LS. Très bien, patagons. Mais dans ce cas-là, on invite tout le monde à couvrir la perte croissante engendrée par la structure. À l'époque de la présidence de Jeff Collet et d'Alain Joseph au LS, il était question de 100'000 francs par année. Pour les deux saisons actuelles, on parle de 750'000 francs en tout. Autant dire qu'on arrive vite aux 2 millions du transfert de Bryan.»

Le départ de la pépite lausannoise pour l'Autriche représente surtout la preuve que, sportivement, la formation vaudoise ne s'est jamais aussi bien portée. Le Lausanne-Sport voit chaque année ou presque un ou plusieurs de ses anciens juniors partir tenter leur chance plus haut, avec une jolie plus-value financière au bout du compte. Le dernier en date se nomme Dan Ndoye, engagé par l'OGC Nice en début de semaine. Et la liste n'a pas fini de s'allonger.

Des conditions qui font grincer des dents

«À l'époque du Mont en Challenge League, on était parvenus à mettre quelque chose d'intéressant en place en collaboration avec le LS, rappelle Serge Duperret, l'ex-président montain, aujourd'hui directeur sportif Yverdon. Ce qui avait permis de relancer certains jeunes. Je pense à Numa Lavanchy, par exemple. Aujourd'hui, mais ce n'est peut-être que mon impression, le LS paraît moins accessible, les contacts sont plus rares.»

Un sentiment partagé par Yagan Hiraç, directeur sportif de Stade-Lausanne. «Plus de 15% du contingent des différentes équipes du Team Vaud provient du SLO, précise-t-il. Par contre, l'été dernier, on a été contraints de diriger notre recrutement vers d'autres clubs. Lorsqu'on a souhaité faire venir un joueur issu de la formation et sous contrat avec le LS, le club imposait qu'on lui fasse bénéficier d'un temps de jeu minimum. Je ne trouve pas ça correct.»

«On avait demandé exactement la même chose à Saint-Gall lors du prêt de Simone Rapp, contre Stefan Nellen. Cela va surtout dans l'intérêt du joueur.» Ou quand celui-ci se frotte aux intérêts personnels... «On peut résumer cela ainsi: ceux qui jouent le jeu du Team Vaud en sont récompensés.»

Le parcours d'un junior vaudois

Dès l'âge de 12 ans, un jeune Vaudois prometteur est amené à quitter son club formateur pour rejoindre l'une des quatre sections régionales du Team Vaud (La Côte, Riviera, Lausanne et Yverdon région/Broye). S'il se trouve être à la hauteur des attentes, la suite de son cursus se déroule dans la capitale à partir des M16, puisque l'honneur des compétitions nationales est réservée à la section lausannoise du Team. Son aventure dans la ville olympique peut durer jusqu'aux M21, après quoi commence sa carrière en actif. Le moment où il peut devenir l'objet de toutes les convoitises et, parfois, le nœud des tensions.

«Ce que souhaiterait le Lausanne-Sport, c'est de dissocier les étapes de pré-formation (M13-M15) et le centre de formation basé à Lausanne (M16-M21), explique Stefan Nellen. Cela ne changerait rien au parcours actuel du junior. Simplement, le LS assumerait financièrement ce deuxième stade d'apprentissage. Ce qui veut dire que l’identifié des coaches et des formateurs serait de notre ressort uniquement.» Contrairement à aujourd'hui, où les huit clubs et les quatre Team régionaux, en plus de l'Association cantonale vaudoise (ACVF), possèdent un droit de vote égal dans l'entier des affaires du Team Vaud.