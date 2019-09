L’ancien capitaine du LS exploite une station-service et joue toujours

Dans sa première vie, Sébastien Meoli a connu les hauts (Coupe d’Europe) et les bas (blessures) d’une carrière de footballeur de Super et de Challenge League plus qu’honorable. Comme défenseur, il a joué à Lausanne, son club de cœur, au sein duquel il a évolué, depuis les juniors, durant plus de vingt ans, au FC Sion, à Yverdon ainsi qu’à Azzurri (en 1re ligue) au moment d’entamer une toujours délicate reconversion.

Lorsqu’il se retourne sur son parcours, aucun véritable regret ne ternit toutes ces années vécues dans l’élite helvétique. Plus de 250 matches, cela en jette peut-être mais ne raconte pas tout du bonheur de celui qui les a effectués. «Par rapport à mes qualités, explique-t-il, je n’aurais pas pu faire mieux. Je suis fier de ce que j’ai réalisé, sachant que j’ai plus réussi grâce au travail que par mon seul talent. Je n’ai peut-être pas su provoquer le destin. Sans doute parce que je suis quelqu’un d’assez casanier. J’aime la stabilité.»

Meoli aurait aussi pu connaître une trajectoire différente si la poisse – une vilaine blessure (déchirure des ligaments croisés du genou gauche) lorsqu’il évoluait à Tourbillon – n’avait pas freiné sa progression. «À l’époque, se souvient-il, quelques clubs étrangers s’étaient manifestés…»

À 39 ans, l’homme n’a pas abandonné pour autant ce football qui l’a longtemps nourri. S’il joue toujours, c’est désormais en série inférieure, en 2e ligue vaudoise et comme amateur, sous les couleurs du FC Écublens, en parallèle à sa nouvelle activité professionnelle. Avec son épouse Elisa, l’ancien capitaine du LS gère désormais une importante station-service, à l’entrée sud d’Yverdon. «On s’apprête à fêter nos quatre ans d’activité», détaille-t-il entre deux commandes. Une dizaine de pompes, autant d’employés, avec tous les services qu’offre désormais ce type station (shop, lavage, café, loterie, presse…) – «y compris le gaz naturel, une rareté dans la région», précise son gérant.

Le papa d’Erica (11 ans) et de Moïra (8 ans) l’admet aisément: durant sa carrière de joueur professionnel, il n’avait pas vraiment planifié l’après-football. «Inconsciemment peut-être, je m’interdisais de trop y penser. Je préférais me concentrer à 100% sur le foot. Ça m’obligeait presque à réussir. J’avais en poche un CFC d’employé de commerce. Avec ça, vous n’allez pas loin…»

Une bonne étoile

Après une tentative avortée dans les assurances lors de son passage à Azzurri, le bon plan allait lui être soufflé par son beau-père, lui-même gérant d’une station à Pully. «Quand on a appris qu’une possibilité existait de reprendre celle d’Yverdon, explique Sébastien, on a postulé. Et on a été retenus.» Nouveau job, nouveaux horaires (avec une station ouverte de 6 h à 22 h), bienvenue dans la vie ordinaire. «J’ai bien conscience d’avoir été un privilégié en jouant en Super League. On se retrouve plongé dans une bulle, coupé du monde. La vraie réalité d’une vie, c’est celle que je mène aujourd’hui. J’ai eu la chance de connaître les deux. Pour moi, c’est le summum. J’ai une bonne étoile au-dessus de ma tête.»

À la Pontaise, Sébastien Meoli avait connu la chute du LS, les douloureux mois précédant la faillite de 2003. «Je suis parti à Sion six mois avant la faillite. On m’a vendu à prix réduit, j’étais en action.» De retour aux Plaines-du-Loup, le défenseur avait ensuite participé à l’ébouriffante campagne européenne de 2010 quand Lausanne, après avoir successivement éliminé les Bosniaques de Banja Luka, les Danois de Randers et les Russes du Lokomotiv Moscou en barrages, s’était retrouvé dans les poules de la Ligue Europa avec Palerme, Sparta Prague et le CSKA Moscou. «J’avais même marqué à Prague (ndlr: 3-3) pour ce qui avait été notre seul point dans ce groupe.»

Neuf ans plus tard, Sébastien Meoli joue sur des terrains de campagne. Avec le même plaisir qu’il éprouvait déjà lorsqu’il évoluait au plus haut niveau helvétique. «Je suis resté un gagneur. J’ai toujours le même plaisir à gagner et la même déception quand l’on perd…», conclut-il. Le coup de pompe, c’est pour les autres.