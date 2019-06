Le sauvetage incroyable de Payerne et Joël Corminbœuf

Samedi dernier, le Stade-Payerne était relégué en 2e ligue régionale. Les deux coprésidents avaient pourtant tenté un «électrochoc» en se séparant de leur entraîneur Michaël Licciardi juste avant la dernière journée et en nommant Joël Corminbœuf pour une «mission commando» d’une semaine, mais la violente tempête de samedi a contraint l’arbitre à renvoyer le match entre La Sarraz-Éclépens et Payerne. Le souci, c’est que les Broyards devaient absolument gagner cette rencontre et miser sur quatre résultats favorables pour sauver leur peau. Sans jouer, ils ont vu les quatre autres résultats tourner en leur défaveur et se sont donc retrouvés officiellement relégués samedi soir. Tristesse, désolation et un grand sentiment d’impuissance chez Joël Corminbœuf. Le match à La Sarraz avait été refixé à ce mercredi, mais il ne comptait plus pour rien. Tous les relégués étaient connus. Et puis est arrivé le miracle.

Le FC Marin a en effet annoncé mercredi matin sa volonté de ne pas monter en 2e ligue interrégionale, alors que le club neuchâtelois avait obtenu sa promotion sur le terrain. Le deuxième du championnat, Béroche-Gorgier, ne s’est pas non plus montré intéressé. L’ASF a ainsi décidé de sauver une équipe de 2e ligue inter en plus de Hergiswil, déjà miraculé sur le tapis vert en raison du retrait de Vallorbe-Ballaigues. Et, d’un coup, ce Stade-Payerne officiellement relégué se voyait «ressuscité» d’un coup et le match du soir même à La Sarraz prenait subitement toute son importance. Ou comment passer d’un match de remplissage que personne ne veut jouer au match de l’année! Une victoire et les Payernois devenaient en effet le «deuxième meilleur relégué» de tous les groupes de 2e ligue inter et sauvaient leur peau. Il «suffisait» donc de gagner à La Sarraz, ce qui a été fait ce mercredi (1-2), même si les Sarrazins ont ouvert la marque! Voilà donc Payerne miraculeusement sauvé. (nxp)