Le Team Vaud arrache les finales de 1re ligue à la dernière minute!

A la 92e samedi, Team Vaud était encore éliminé des finales de 1re ligue, condamné par son match nul 3-3 à Echallens. Et puis, les Challensois, qui n'avaient plus aucune chance d'atteindre les finales, ont craqué à la 93e, encaissant le 3-4 et qualifiant les hommes d'Ilija Borenovic pour les finales dans le groupe 1, en compagnie de Carouge (1er) et de Martigny (3e). Les deux formations genevoises, Meyrin et Lancy, se retrouvent elles en vacances! Delémont, moins bon troisième des trois groupes, a lui aussi fini sa saison ce samedi, en ayant été virtuellement qualifié quasiment jusqu'au bout. Dénouement cruel pour les Jurassiens.

Comme attendu, ce final de 1re ligue a ainsi été haletant jusqu'au bout et Team Vaud a été récompensé de sa formidable saison en arrachant les play-off dans les arrêts de jeu. Le tirage au sort n'a pas encore été effectué, mais une déduction suivant le règlement des finales donne le premier tour suivant.

Martigny - Black Stars

Team Vaud M21 - Baden

Eschen/Mauren - Carouge

Soleure - Tuggen

A confirmer en début de soirée avec la communication officielle, mais le premier tour devrait logiquement être celui-là. Le deuxième tour sera lui tiré au sort.

Tous les résultats et classements en 1re ligue (nxp)