Le Team Vaud M21 n’est plus qu’à une petite victoire des finales

Tout ne va pas mal du côté de la Pontaise. Ce samedi, à Échallens, le Team Vaud M21, l’équipe de pointe de la formation vaudoise, a l’occasion de se qualifier pour la première fois de sa courte histoire pour les finales de promotion de 1re ligue.

Pour y parvenir, un nul pourrait suffire à l’équipe que dirige depuis quatre ans Ilja Borenovic. Mais il faudrait alors que Martigny et Lancy ne s’imposent pas, eux non plus. Et que Meyrin ne batte pas ces Lancéens par plus de deux buts d’écart. Des calculs d’apothicaire qui n’intéressent pas le coach lausannois. «Nous irons à Échallens avec la victoire comme seul objectif. Mais nous sommes bien conscients que rien n’y sera simple car nos adversaires ne nous feront pas de cadeaux.»

Un derby que les jeunes Lausannois aborderont en pleine confiance – ils ont remporté leurs trois derniers matches – et sans la moindre pression. «La seule pression que nous avons, sourit Ilja Borenovic, c’est celle que nous nous mettons nous-mêmes. Le LS ne nous a jamais fixé cet objectif, mais je ne cache pas qu’entre nous, nous nous étions dit en début de saison que disputer ces finales de promotion n’était pas un défi impossible à relever. La plupart de mes joueurs évoluent à ce niveau depuis deux ans déjà et leur progression nous autorise à envisager une magnifique prolongation à une très belle saison.»

Cette récompense serait d’autant plus gratifiante que le groupe initial a «perdu» ses meilleurs éléments en cours de championnat puisque Cameron Puertas, Dan Ndoye et Lucas Pos ont peu à peu quitté le Team Vaud M21 pour intégrer le contingent de Giorgio Contini. «Entre le 1er et le 2e tour, confirme Ilja Borenovic, l’équipe a passablement changé. Mais je vois plutôt ces promotions en 1re équipe comme une excellente chose. Notre principal objectif est de former des jeunes pour qu’ils soient capables de jouer au niveau supérieur. Si nous parvenons en même temps à obtenir de très bons résultats, c’est tant mieux.»

Samedi, contre Échallens, le TV M21 pourrait même rapatrier tous les joueurs du LS qui ont disputé au moins huit matches en 1re ligue cette saison. «Puertas, Pos et Ndoye sont effectivement éligibles, conclut Borenovic, mais je ne vois pas l’intérêt de les aligner pour cette rencontre. Tous ceux qui ont réalisé cet excellent deuxième tour seront sur le terrain.» Avec l’idée obtenir une participation aux finales pour accéder à la Promotion League, ce qui comblerait Pablo Iglesias. «Cette issue serait une belle récompense pour le bon travail qui est effectué ici depuis des années, souligne le directeur sportif. Pour Ilja Borenovic bien sûr mais aussi pour Marc Hottiger et tous les entraîneurs qui œuvrent au quotidien pour le Team Vaud.» (nxp)