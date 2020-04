La Loterie boudée, le sport voit s’envoler des revenus

À chaque fois que vous perdez au Tribolo ou au Rento, le sport et la culture sont gagnants. Les bénéfices de la Loterie Romande sont en effet reversés pour soutenir le monde culturel et les clubs et sportifs du pays. Dans le canton de Vaud, c’est la Fondation Fonds du sport vaudois qui gère et distribue les quelque 9 millions de francs alloués chaque année.

Mais depuis le début de la crise, la Loterie Romande a vu ses ventes diminuer de 40%. De quoi inquiéter les récipiendaires et le milieu du sport en général. «Oui, les craintes sont bien réelles, admet Philippe Rupp, secrétaire général de la fondation. En théorie, cela signifie que nous aurons moins d’argent à reverser.» Une séance a déjà eu lieu au début du confinement pour prendre des mesures d’urgence. Et tenter d’amortir les effets néfastes du Covid-19 sur l’économie du sport vaudois.

Cérémonie annulée

Chaque année, des bourses individuelles sont remises aux sportifs de l’élite, au cours d’une cérémonie. Prévue au mois de mai, celle-ci devait accueillir 90 athlètes. Elle a été tout bonnement annulée. «Nous avons cependant décidé d’attribuer cet argent, rassure Philippe Rupp. Soit un montant total d’environ un demi-million de francs.» Cette bourse représente pour chaque sportif une somme de 4000 à 12000 francs, selon la carte Swiss Olympic qu’ils possèdent (élite, bronze, argent, or). Une manne qui a un certain poids sur leur budget annuel. «Je considère cette bourse comme du sponsoring, avait déclaré le triathlète Adrien Briffod, au cours d’une de ces cérémonies. Je compte dessus car je ne vis plus chez mes parents et j’essaie de devenir financièrement indépendant.» Autre exemple: la somme reçue en 2018 par la cycliste Léna Mettraux lui avait permis d’acheter deux nouveaux vélos.

Manifestations soutenues

Quid des manifestations ayant déjà perçu des subventions et qui ont dû jeter l’éponge? «Nous allons soutenir les événements récurrents comme s’ils avaient eu lieu, reprend le secrétaire général de la fondation. Pour autant que les organisateurs aient fait leur demande au préalable.» Idem pour le soutien aux événements internationaux tels que les Mondiaux de hockey, de pétanque et de cyclisme.

Étendue des dégâts

Pour permettre au Canton de percevoir l’étendue des dégâts, un sondage sous forme de questionnaire a été expédié aux différents acteurs du sport vaudois. «Il s’agit de connaître les répercussions de la crise et les spécificités de l’aide qu’ils attendent», précise Philippe Leuba, conseiller d’État. Le travail de sonde s’annonce colossal. Pour rappel, le canton de Vaud compte 1143 clubs représentant 182000 membres. L’idée est d’obtenir un état des lieux avant l’été.

Fonds spécial

Une fois la température prise, le Canton devra déterminer quelle aide sera nécessaire et appropriée à la situation. «La fondation a constitué une réserve qu’elle pourrait utiliser à cette occasion, ajoute Philippe Rupp. Mais tout est en discussion. Notre action dépendra des résultats du sondage.» Du côté du Canton, tout est ouvert. Y aura-t-il une manne supplémentaire? Des prêts sans intérêts? «Nous n’excluons aucun moyen d’aider les associations et les sportifs, répond Philippe Leuba. Nous souhaitons toutefois calibrer cette aide en fonction des besoins réels.»

Le facteur temps

Évidemment, la durée du semi-confinement est cruciale. Plus il se prolongera, plus la situation sera périlleuse. «Le choc risque de se reporter sur deux ou trois saisons, si l’économie peine à juguler les effets de la crise», estime le conseiller d’État responsable de l’Économie et du Sport. Et le ministre vaudois de craindre un effet domino. «Si la crise perdure, les acteurs économiques investiront moins d’argent pour leur publicité, ce qui engendrera une situation extrêmement difficile pour le monde sportif.» Il est plus que jamais temps de retourner au kiosque et tenter sa chance à la loterie.