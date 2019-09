Mario Rodrigues: «Parfois, il faut juste savoir ne pas perdre»

Amical Saint-Prex avait remporté ses cinq premières rencontres de la saison. Ce qui collait parfaitement au discours de Mario Rodrigues, son capitaine: "On veut gagner tous les matches. À chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est pour prendre les trois points." Une philosophie qui a quelque peu pris du plomb dans l'aile ces sept derniers jours, Paolo Diogo et ses hommes ayant été battus au bout du suspense dans le choc au sommet face à Servette M21 (4-3), avant d'enchaîner, vendredi soir, par un match nul 1-1 sur le terrain du Signal Bernex.

"Ne pas perdre des matches comme celui-là, c'est aussi important", souligne le milieu de terrain saint-préyard. On a eu une semaine très courte après notre défaite contre Servette. On sait que venir ici, c'est toujours très difficile. En plus, il a fallu courir après le score une bonne partie du match. Ce duel, on aurait tout à fait pu le perdre, tout comme on aurait aussi pu prendre les trois points. Alors je pense que c'est un résultat très juste pour les deux équipes." Mickaël Mboli avait en effet ouvert le score pour Bernex en première période, avant qu'Issa Ndoye ne réplique.

Malgré une semaine comptablement moyenne, Amical reste sereinement accroché à la 2e place du groupe 1 de 2e ligue inter. "On a un bon effectif, un très bon entraîneur, un comité derrière nous. Mais il faut rester réaliste, prendre match après match, et on verra où cela nous mène."