Markus Neumayr est bien le cauchemar de SLO

Stade-Lausanne-Ouchy n’est pas parvenu à commencer l’année aussi bien qu’il avait conclu la précédente. Sans vraiment démériter, le néo-promu a fini par s’incliner devant le FC Aarau de l’implacable Markus Neumayr. Déjà à l’origine ou à la conclusion des trois réussites argoviennes à l’occasion des deux premiers matches disputés contre SLO lors de la première partie de saison, le milieu offensif de bientôt 34 ans a fait encore plus fort, samedi à Colovray, en inscrivant un magnifique doublé.

Deux buts qui ont largement suffi au barragiste malheureux de juin dernier contre Xamax pour lancer sa deuxième partie de championnat de la meilleure des façons. Tout le contraire d’un SLO un brin frustré après cette première sortie mitigée de l’année. «Je suis davantage déçu du résultat que du contenu de notre prestation, tempère Andrea Binotto. Sur l’ensemble d’un match équilibré, nous aurions honnêtement mérité un point. Mais dans ce genre de confrontations, le talent individuel fait souvent la différence. Et Aarau a pu compter avec celui de Markus Neumayr et de Marco Schneuwly pour finalement s’adjuger la victoire.»

«Roland Ndongo manque une énorme opportunité d’égaliser.»

L’issue de cette rencontre s’est jouée au milieu de la seconde mi-temps. Alors qu’aucune des deux équipes ne semblait pouvoir prendre l’ascendant sur son adversaire, une reprise de Schneuwly était repoussée par Barroca sur la tête de Neumayr qui n’avait plus qu’à déposer le ballon au fond des filets vaudois. «Ce qui me dérange un peu, continue l’entraîneur stadiste, c’est que ce but est arrivé lors d’un de nos temps forts et que, de surcroît, il était, à mon avis, entaché d’une position de hors-jeu de Neumayr (ndlr: une impression que les images tendent à confirmer). Ensuite, peu avant qu’Aarau ne réussisse un superbe deuxième but, Roland Ndongo avait manqué une énorme opportunité d’égaliser.»

Les circonstances et les faits de jeu n’ont donc pas été favorables au SLO. Mais tout n’a de loin pas non plus été négatif, samedi. À commencer par ces premières minutes disputées par Andréa Mutombo après six longs mois d’absence en raison d’une grave blessure. «C’est un retour qui nous sera très précieux, se réjouit Andrea Binotto. Mutombo est ce genre de joueurs qui peuvent nous permettre de faire la différence. Maintenant, il aura besoin d’encore quelques semaines pour recouvrer le bon rythme et toutes ses sensations. Comme d’ailleurs quelques autres éléments qui reviennent eux aussi d’une longue pause, comme Ndongo par exemple.»

Samedi prochain, SLO tentera de corriger ce faux départ comptable sur le synthétique du FC Wil. Un déplacement auquel prendra part le Français Rafidine Abdullah, désormais qualifié