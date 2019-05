Miguel Pina a choisi le bon moment

Soprano Marinelli répond immédiatement quand on lui demande depuis combien de temps Yvonand n'a pas joué en 3e ligue. «33 ans! C'était en 1986», détaille le président du FCY, fier du spectacle présenté par les joueurs de la IA cette saison. «Ce qui est beau, c'est que ce soir par exemple on a des joueurs de la II et de la III sur le terrain», continue-t-il, tout content de souligner la bonne tenue de son club tout entier.

Il faut dire que le FC Yvonand se porte en effet très bien et que le travail entrepris depuis plusieurs années, notamment avec le mouvement juniors, commence à porter ses fruits. Il reste à trouver une solution à l'épineuse problématique du terrain, un dossier qui frustre les footballeurs du FCY depuis de très longues années maintenant. Mis à part ce (gros) souci, tout va bien du côté d'Yvonand. Une preuve? Cette saison, la IA a marqué... 102 buts en 22 matches, terminant avec l'impressionnant bilan de 19 victoires, trois nuls et aucune défaite.

Son équipe étant déjà assurée de terminer première de son groupe de 4e ligue avant même le dernier match de ce soir sur le terrain de Granges-Marnand II, Benjamin Wolf, entraîneur de la IA depuis octobre 2017, a décidé de gérer les éventuelles suspensions et a donc présenté une équipe fortement remaniée. Le résultat? Un sec 0-3 avec des buts de Miguel Pina, Daniel Santamaria sur coup-franc et Florian Hayoz. A noter que Miguel Pina a marqué à cette occasion... son tout premier but sous les couleurs du FC Yvonand, où il est arrivé il y a cinq saisons! «C'est normal, je joue derrière maintenant», rigole le Cap-Verdien de 33 ans, tout heureux d'apporter son expérience à ses jeunes coéquipiers après avoir terrorisé toutes les défenses de 2e et 3e ligue dans le Nord-vaudois.

Voilà donc Yvonand prêt pour les finales, avec l'avantage que lui octroie sa première place devant Epalinges: jouer deux matches à domicile. «Bien sûr qu'on veut monter, mais le comité et moi ne mettons aucune pression à personne. Ce n'est pas le style ici», explique Soprano Marinelli. De toute façon, Benjamin Wolf se fixe lui-même l'objectif de monter. «On est restés invaincus toute la saison, donc on espère bien continuer jusqu'à la fin. Bon, il faut faire attention parce qu'avec trois matches nuls durant les finales, on serait toujours invaincus, mais on ne serait sans doute pas promus», sourit l'entraîneur du FC Yvonand IA, âgé de 28 ans. Il n'était donc pas né lorsqu'Yvonand a joué pour la dernière fois en 3e ligue!

Benjamin Wolf, entraîneur du FC Yvonand IA, veut emmener son équipe en 3e ligue.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)