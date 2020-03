Promotion League et 1re ligue toujours à l'arrêt

La lutte pour la promotion en Challenge League entre Yverdon, Nyon et Carouge. La bataille pour le maintien que mène Bavois. La suite du cavalier seul du Team Vaud en 1re ligue. Tout ça devra attendre. Entre mercredi soir et jeudi matin, l'Association suisse de football et la Première Ligue ont pris la décision de repousser d'un week-end supplémentaire les reprises des championnats de Promotion League et de 1re ligue, initialement agendées au week-end dernier.

La raison? L'absence d'uniformisation au niveau des règlements cantonaux par rapport à l'épidémie de Coronavirus. La seule recommandation uniforme dans toute la Suisse touchant les événements accueillants au maximum 150 personnes. «Cela inclut tous les participants. Dans notre cas, les joueurs, le staff, etc..., précise le comité de la Première Ligue. Dans de telles conditions, il n'est pas possible de garantir l'équité entre toutes les équipes. Nous ne voulons pas de distorsion de la compétition due à un nombre inégal de matches et donc une charge différente pour les clubs en raison des matches supplémentaires en semaine.»

Pour l'heure, les rencontres des différentes associations régionales ne sont pas touchées par cette mesure et restent soumises aux directives de leur canton respectif.

Florian Vaney