Renato Rocha a dit oui à La Sarraz-Eclépens

A deux jours de ses 35 ans, Renato Rocha est prêt à relever un nouveau défi. Le technicien s'est en effet engagé avec le FC La Sarraz-Eclépens, en 2e ligue inter, où il sera assisté d'Hervé Lagger, qui était déjà son adjoint au FC Cheseaux. Le duo vient d'y passer trois belles années, avec la montée et le maintien en 2e ligue dans un club sans grands moyens financiers (lire notre portrait de Renato Rocha ici).

«Je me réjouis beaucoup de commencer mon travail ici. L'idée, ce sera de jouer le haut du tableau bien sûr. Il est exclu de parler de promotion tant que je n'aurai pas pu me faire une idée plus précise de l'effectif. Mais La Sarraz-Eclépens doit être dans le haut du classement en 2e ligue inter, c'est une évidence», explique l'ancien buteur.

Le président du club Pierre-Alain Porchet et le directeur sportif David Geijo ont donc fait le choix de cet homme à fort caractère pour attaquer la nouvelle saison. Le recrutement est en route, mais aucun nom ne peut être annoncé pour l'instant. A noter qu'Admir Smajic, qui est venu comme «consultant» pour la fin de la saison, vient d'être nommé entraîneur du FK Sloboda Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. (nxp)