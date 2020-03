Renens: des promesses et une élimination

Oui, la place du FC Renens en 2e ligue inter est toujours en péril. Et non, ce ne sont ni les quelques renforts arrivés durant l'hiver, ni la prestation intéressante livrée samedi soir au premier tour des qualifications pour la prochaine Coupe de Suisse qui y changent quoi que ce soit. Disons-le sans détour, cette équipe-là était programmée pour redescendre directement d'où elle venait, c'est-à-dire de cette 2e ligue qu'elle a quittée l'été dernier, juste avant d'être laissée à l'abandon par les joueurs et le staff qui la composaient. Sauf qu'à la force d'un travail remarquable, Renens, premier non-relégable du groupe 1, s'est donné le droit d'y croire, s'est construit les armes pour se maintenir.

Ainsi, le FCR était particulièrement attendu pour son premier match officiel en 2020, samedi en début de soirée contre les Genevois du CS Italien, autre pensionnaire de 2e ligue inter. Simplement pour avoir une idée d'où placer le curseur, savoir quelle dose d'espoir il est légitime de placer en lui. Et donc? Réponse en plusieurs points, positifs et négatifs.

Ce qu'il faut retenir

Le mélange des genres

Renens a trouvé la faille à deux reprises samedi. À chaque fois de la tête. Benjamin Joao a égalisé à la 13e d'un puissant coup de crâne, tandis que Serkan Kocapinar a donné l'avantage à ses couleurs quelques minutes plus tard, dans un registre beaucoup plus fin et soigné, mais tout aussi efficace. L'effectif renanais n'est clairement pas constitué des joueurs les plus imposants de la 2e ligue inter, mais les hommes forts du groupe dans les airs sont tout à fait capables de prendre leurs responsabilités. Un atout bon à prendre au sein d'un contingent qui privilégie plutôt le jeu au sol, souvent très vertical, et les enchaînements à une touche de balle, dont certains éléments sont de sacrés manieurs de ballon. On peut penser à Alberto Gomez, même si l'attaquant n'a pas franchement baigné dans la réussite sur cette partie-là.

L'engagement

Il devait rester une dizaine de minutes à jouer et un écart d'un but à combler lorsque Victor Ikarlibond a envoyé Jason Kongolo se chauffer, avec dans l'idée de le faire entrer le plus tôt possible et de tenter d'inverser la tendance. L'entraîneur renanais est devenu franc fou quand, en tournant la tête sur sa droite, il a remarqué que son remplaçant se trouvait à l'arrêt sur la ligne de touche. Ni une ni deux, le technicien lui a sévèrement fait comprendre qu'il pouvait venir se rassoir sur le banc. S'il y a bien une chose que «Vicky» Ikarlibond ne tolère pas, c'est le manque d'implication. Et cela se ressent: Renens a beaucoup donné pour combler l'écart qui le sépare du CS Italien sur le papier. Cela n'a pas suffi pour repartir avec la qualification en poche, mais les pensionnaires du Censuy ont longtemps fait planer le doute. Une petite victoire.

Victor Ikarlibond

Passer un match à quelques mètres de l'Ivoirien donne tout de suite une dimension supplémentaire aux débats. Parce que l'homme vit les rencontres de son équipe comme personne. Si bien qu'à travers ses phrases et ses gestes, il donnerait presque l'impression de jouer une pièce de théâtre à la perfection. Son exigence est perceptible à chaque instant. Ce qui pourrait constituer un problème, mais semble plutôt bien passer auprès de ses hommes. Renens a besoin de figures fortes pour tenir le cap et montrer la direction, Victor Ikarlibond en est assurément une.

Serkan Kocapinar

Lorsque l'ancien d'Azzurri Lausanne et de La Sarraz place son attitude au même niveau que sa qualité balle au pied, c'est très fort. Brassard bien accroché au bras, le demi offensif n'a pas hésité, avant même le début du match, à prendre les rênes de l'échauffement lorsqu'il le fallait. Pas plus qu'il a rechigné à descendre d'un, deux voire trois crans sur le terrain pour orienter le jeu lorsque son équipe vivait une phase un peu plus faible. Le Turc d'origine aime avoir le ballon dans les pieds? Cela se voit et finit aussi par lui jouer des tours. Mais pour quelques balles perdues par gourmandise, combien de caviars distillés dans un timing parfait? Pour que Renens connaisse un autre sort samedi soir, il lui a peut-même manqué un deuxième Serkan Kocapinar, à la conclusion. Mais cet homme, figure d'expérience au milieu d'un groupe juvénile, sera décisif en championnat ce printemps, c'est impossible autrement.

Ce qu'il faut oublier

Les débuts de mi-temps

Ce n'est pas dans les dix dernières minutes, durant lesquelles les Genevois ont trompé deux fois Almin Bilibani et fait passer le score de 2-3 à 2-5, que Renens a laissé échapper sa place au tour suivant. Non, si les Lausannois sont bons pour se concentrer désormais uniquement sur le championnat, c'est parce qu'ils ont montré de sérieux signes de fragilité tant en début de match qu'au retour des vestiaires. Un but concédé après cinq minutes dans chacune des deux mi-temps et le FCR s'était presque tout seul tiré une balle dans le pied. Une naïveté qui va de pair avec le renouveau opéré par le club en début d'exercice. Les Renanais ont largement réduit la voilure par rapport à leurs investissements passés, lancés tout un tas de jeunes dans le grand bain, et il y a évidemment un prix à payer pour ça.

Le score

Qu'il convient de qualifier de sévère, mais de pas totalement injuste non plus. Renens s'est créé plus d'une occasion de plier le match et, une fois mené, plus d'une opportunité de remettre à nouveau les compteurs à zéro. Mais là encore, l'actuel 11e du groupe 1 a payé cher son manque d'expérience dans les moments et les zones important(e)s. Quoi qu'il en soit, Kemo Mujcinovic et ses coéquipiers disposent d'une chance en or de prouver qu'ils méritent mieux que ce peu flatteur 2-5 final. Samedi prochain, ils sont en effet attendus sur le terrain... du CS Italien. En championnat, cette fois-ci. Avec la nécessité d'obtenir quelque chose pour éloigner la barre. Et valider le projet du club.