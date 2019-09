Savigny, le miraculé qui bouscule la hiérarchie

On peut parler d'un miracle, ou d'un sacré coup de chance, au moins. À l'heure qu'il est, Savigny-Forel devrait être en train de batailler parmi les formations de 4e ligue. Mais le destin, au printemps dernier, en a décidé autrement. En fait, si le FCSF fait toujours partie du gratin de la 3e ligue, il le doit à trois coïncidences intervenues en fin de saison passée. D'abord, il y a eu le retrait de la première équipe de Vallorbe-Ballaigues, qui a quitté la 2e ligue inter pour retrouver la 4e ligue. Ensuite, Savigny peut remercier les Neuchâtelois de Marin, qui ont décliné leur possibilité d'ascension en 2e inter après l'avoir pourtant méritée sur le terrain. Et puis, finalement, il y a eu cette victoire arrachée par le Stade-Payerne à La Sarraz, dans un duel qui n'avait rien d'un match arrangé entre Vaudois. Cela a permis aux Broyards d'éviter la culbute en 2e ligue et, donc, un effet papillon qui aurait projeté Savigny en 4e ligue.

"Je le rappelle chaque semaine, à chaque entraînement, à mes joueurs. Je leur dis de se souvenir dans quelle situation ils se trouvaient il y a trois mois. La pire des erreurs qu'on pourrait commettre, c'est de s'enflammer. Parce que, même si l'équipe s'est améliorée, le Savigny d'aujourd'hui n'est pas si différent du Savigny de la saison dernière." Ces sages mots viennent de la bouche du coach, Dalip Limani, de retour depuis cet été dans un club qu'il a déjà dirigé durant plusieurs années dans un passé pas si lointain. Pourtant, la situation actuelle pousse à l'optimisme. Les Savignolans ont réussi l'exploit de sortir le voisin Jorat-Mézières, pensionnaire de 2e ligue, lors du tour préliminaire de la Coupe vaudoise (3-2), avant d'enchaîner avec deux succès en championnat: le premier face à Yvonand (3-1), le second, hier soir, contre le redoutable Etoile-Broye (2-1). Fort pour une équipe qui naviguait en fond de classement lors du dernier exercice.

Nicolas Jacquat, tout un symbole "Autant nos deux premières sorties m'avaient convaincu dans la jouerie, autant, face à Etoile, on a dû monter d'autres qualités, comme l'abnégation et la solidarité, pour s'en sortir. Au bout du compte, le résultat est sévère pour nos adversaires, admet, perfectionniste, le technicien. Même si on n'a pas souvent été inquiétés, nos deux buts sont vraiment chanceux. Et, une fois de plus, on a reçu trop de cartons, ce que je n'accepte pas. Je vais avoir une sérieuse discussion avec les joueurs à ce sujet." Si Savigny a tenu bon, c'est aussi grâce au retour en force de Nicolas Jacquat devant les filets. La dernière fois que le gardien avait affronté Etoile-Broye, il avait détourné deux penalites... avant de se faire expulser. Le genre de match qui marque. Alors, comme un symbole, l'homme a hérité du brassard de capitaine vendredi soir. Un honneur dont il s'est montré digne, en effectuant des parades capitales au bon moment.

Ce genre de symbole, Dalip Limani y accorde une intention particulière. D'ailleurs, il y en a un autre qui lui trotte dans la tête actuellement: une statistique qui dit qu'il n'a jamais perdu une confrontation sur le terrain de l'AS Haute-Broye en tant qu'entraîneur de Savigny-Forel. Et, justement, le duel entre les deux formations est agendé à dimanche prochain! "C'est toujours chaud lorsqu'on se déplace à Oron-la-Ville. Je crois que l'équipe locale ne nous aime pas trop, sourit le Kosovar. Bon, on finit à chaque fois par boire une bière ensemble à la buvette après le match mais, avant ça, c'est souvent électrique. Je tenais vraiment à ce qu'on ait remporté nos deux premiers matches avant de nous y rendre. C'est chose faite. Maintenant, si Haute-Broye fait pareil, ce sera un sacré choc."

Senadin Begzadic, l'homme à surveiller Un choc durant lequel les leaders devront répondre présent. Senadin Begzadic en est un, de par les goals qu'il inscrit en tout cas. L'ancien buteur de Bosna Yverdon et d'Epalinges se trouve actuellement en très grande forme, lui qui a scoré à l'occasion des trois premiers matches officiels de l'exercice, notamment un doublé décisif en Coupe. S'il y a un homme dont l'ASHB devra se méfier, c'est bien lui. À condition que le Bosnien reste dans son match de la première à la dernière minute, ce qui n'est pas toujours le cas. Entre confirmation et revanche, il y aura du spectacle le week-end prochain à la Place des Sports. Et Savigny n'a, peut-être, pas fini de surprendre.