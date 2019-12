Le SLO passera l'hiver au chaud

C’était l’un de ces matches à ne pas perdre. De ceux qui peuvent, et font souvent, tourner une saison. Face à Schaffhouse, samedi, la donne était simple pour la troupe d’Andrea Binotto: avec une victoire, elle s’offrait une trêve de Noël plus sereine. En cas défaite, en revanche, elle aurait vu les hommes de Murat Yakin leur chiper la huitième place du classement.

Revigorés après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à Winterthour le week-end précédent, les Lausannois commençaient le match tambours battants. Si Parapar était un peu mou au moment de tromper l’excellent Saipi, il ne manquait qu’une demi-pointure à Lahiouel pour débloquer la rencontre. Toujours généreux dans le jeu, les Lausannois étouffaient leur adversaire grâce à un bloc compact et un pressing très haut. «Il fallait leur mettre la pression d’entrée, surtout dans les quinze premières minutes, car on avait vu qu’ils perdaient pas mal de ballons derrière», détaillait Yanis Lahiouel.

C’est finalement d’un coup de pied arrêté qu’est venu le salut. Sur un corner de Dalvand, la défense schaffhousoise se trouait et laissait tout le loisir à Gazzetta de contrôler et d’ajuster Saipi. Désireux de tuer le match, le SLO se ruait à l’attaque, mais ni Lahiouel (28e, 36e, 45e, 51e) ni Gaillard (36e) ne parvenaient à doubler la mise.

Lahiouel score encore

Revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, les hommes de Murat Yakin ont bien failli faire payer ce manque de réalisme. Mais Barry (55e), Del Toro (55e) et Sessolo (67e) ne parvenaient pas à faire trembler les filets de Barroca. Au plus fort de la pression adverse, les joueurs locaux ont enfoncé le clou. Sur un contre chirurgical, Gaillard pouvait glisser le ballon à Lahiouel, enfin récompensé de ses efforts.

Une forme de délivrance pour l’attaquant, qui a marqué son troisième but de la saison, le tout lors des quatre derniers matches. «Depuis mon premier but, je joue plus libéré, confiait l’attaquant lausannois. C’est sûr que la situation n’était pas évidente, mais j’ai une grande confiance en moi, et je crois l’avoir prouvé aujourd’hui.» Cette deuxième réussite aura aussi coupé ce qu’il restait de jambes à Schaffhouse, permettant ainsi au SLO de conclure son premier tour par une sixième victoire.

Pas d’objectif comptable

«On a été solides défensivement et les jeunes venus pour remplacer les blessés ont montré qu’ils étaient capables de faire une prestation solide, se réjouissait Andrea Binotto. Cela permet de passer la trêve tranquillement.» Au moment de regarder dans le rétroviseur, le coach lausannois se montrait plutôt satisfait avec 21points au compteur. «Je n’avais pas fixé d’objectifs de points. Je me suis concentré sur les progrès, sur ce que je devais amener aux joueurs.» Car si des prévisions mathématiques ne rapportent pas de points, la qualité de jeu développée sur le rectangle vert, elle, permet de capitaliser.

Le mentor lausannois sort trois matches clés à mi-parcours: le derby face au LS à Colovray (victoire 3-0), le huitième de finale de Coupe de Suisse contre Bâle (défaite 2-1) et enfin celui de Winterthour, la semaine dernière (victoire 2-1). «Cela nous a prouvé que l’on pouvait tenir la dragée haute aux gros.»