Stade-Lausanne-Ouchy se fait peur mais arrache son premier point

Football Les Lausannois se sont inclinés 2 à 1 «à domicile», à Nyon. Mais ils auraient pu prétendre à mieux. Plus...

Face-à-face Andrea Binotto et Giorgio Contini, les coachs des deux clubs vaudois de Challenge League – SLO et le LS –, ne s’étaient jamais rencontrés. Nous les avons réunis juste avant la reprise. Plus...