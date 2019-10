Ayoub Azedag: «On va essayer de briser la malédiction»

Emir Omerovic et Haso Suljic, les entraîneurs de Chavornay et de Bosna Yverdon, ont opéré de deux manières très différentes à la pause du derby de jeudi soir. Le premier a ramené ses joueurs aux vestiaires, au chaud, et a quasiment profité de l'entier des quinze minutes à disposition pour recadrer tout le monde. Le second n'a pas fait dans le détail. Il a réuni ses hommes dans un coin du terrain, à peine à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes, et leur a absolument tout dit, son un ton qui ne donnait franchement pas envie d'être à la place d'Elmedin Hasanovic et ses coéquipiers. En à peine plus de cinq minutes, coach Suljic, très remonté que son équipe ait encaissé l'ouverture du score quelques secondes plus tôt, avait fait passer son message.

La preuve? Avant l'heure de jeu, les Yverdonnois avaient déjà remis les compteurs à zéro grâce à Hasanovic. Brouillon avant le thé, Bosna avait à nouveau les idées en place, et la différence entre les deux périodes au niveau de l'envie et de la jouerie était flagrante. Une attitude conquérante récompensée à dix minutes du terme. Edin Nazifovic est parti seul, l'attaquant a écrasé sa frappe mais cela a un peu chanceusement suffi pour battre le pourtant très bon Kandé Diawara, l'un des gros atouts de Chavornay cette saison. Reste que sur ce coup-là, l'ancien gardien de Vallorbe-Ballaigues a dû s'avouer vaincu et n'a pas pu empêcher Bosna d'aller cueillir les trois points.

Une victoire qui permet d'ailleurs aux Yverdonnois de prendre temporairement la tête du groupe 4, ce qui n'est pas tout à fait une surprise. Bosna a déjà réalisé un parcours impressionnant au printemps dernier, après un retour en 3e ligue compliqué à gérer, et l'équipe ne fait que poursuivre sur sa très bonne lancée. Orbe sera un candidat sérieux aux finales, Chavornay et Assens devraient également l'être, mais le leader provisoire aura assurément un rôle à jouer dans cette lutte de haut de tableau. "Orbe possède une très belle équipe, c'est vrai. Mais, de notre côté, on va tout mettre en oeuvre pour essayer de garder cette première place", assurait l'ailier Rafael Pinto, devant la porte du vestiaire de son équipe où régnait une ambiance survoltée.

"Ça se joue à rien", pestait de son côté Ayoub Azedag. L'ailier chavornaysan avait inscrit le 1-0 en fin de première mi-temps et se serait bien vu redonner une longueur d'avance à son équipe en milieu de seconde période. Sa frappe, elle, a préféré heurter le poteau de Dusan Miladinovic. Abonnés à la 3e place depuis deux saisons, les Corbeaux se retrouvent de même coup... 3es de ce groupe 4. "On va essayer de briser la malédiction cette année, assure le buteur du soir. On vise haut. On a un bon contingent, une bonne équipe. On connaît des débuts un peu poussifs (ndlr: 10 points en six rencontres) mais, comme chaque année, on va nous retrouver sur le podium à la fin." Reste, cette fois, à éviter la marche la plus basse.

L'interview de Rafael Pinto le micro coupé, uniquement dans le but de mieux profiter de l'ambiance du vestiaire de Bosna Yverdon après sa victoire.