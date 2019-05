Team Vaud M21 prend de l'avance sur Tuggen

3-0 à vingt minutes de la fin! Team Vaud M21 s'était mis dans une position idéale lors de ce match aller du premier tour des finales face à Tuggen. Lucas Pos, Josias Lukembila et Ruben Machado avaient permis aux jeunes Vaudois de prendre trois longueurs d'avance et de se voir quasiment qualifiés avant le retour samedi dans le canton de Schwytz. Hélas, Tuggen est revenu à 3-1 à la 70e et conserve une réelle chance de renverser la situation samedi à domicile (16h) malgré les boulettes de son gardien Carlo Marty, très peu inspiré ce mercredi soir.

Team Vaud, qui s'est présenté sans Jérémy Manière (averti un peu plus tôt que son contrat au LS ne serait pas prolongé...), a montré une belle maîtrise devant 475 spectateurs ravis (même si le kop du FC Tuggen est arrivé en retard au Bois-Gentil!) et peut envisager sereinement le match retour avec, dans le viseur, la grande finale face à Soleure ou Carouge. La route vers la Promotion League est donc toujours grande ouverte, même s'il s'agira de tout sauf d'une formalité pour les hommes d'Ilija Borenovic.

«Ils nous ont mis en difficulté, mais on a été solides, solidaires. On n'a pas lâché jusqu'au bout. C'est une belle victoire, mais ce n'est que la moitié. On est sereins, on sait ce qu'on a à faire. C'est la moitié du job. Tout le chemin qu'on a fait pour cette saison, c'est pour vivre ces moments-là. On est prêts», a expliqué Lucas Pos dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Son capitaine Franck Nioby a tenu le même discours. «C'était un match très compliqué, l'adversaire était bon, très bon. Ils nous ont mis en difficulté. On les a pressés, on a été présents et voilà le résultat», a déclaré le futur joueur d'Yverdon Sport.

Fait marquant, Team Vaud a marqué ses trois buts sur coup de pied arrêté. «De base, ce n'est pas notre force. Nous c'est plutôt le ballon. Mais c'est une clé dans ces matches-là. Ils ont été bien tirés par Loris Mettler et Gabriel Bares et on a su en profiter», a souri Franck Nioby.

«Maintenant, c'est la mi-temps de cette double confrontation. Il faut aller là-bas, ça ne va pas être facile. Il faut y aller pour gagner, avec détermination. Il faut bien récupérer, dès ce soir. Là-bas, il faudra être très concentré jusqu'au bout. Dans les matches comme ça, il ne faut pas lâcher», a enchaîné le latéral gauche et capitaine.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)