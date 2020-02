Terre Sainte veut faire sa révolution en 1re ligue

Ces trois prochains mois s’annoncent délicats pour l’US Terre Sainte. Cruciaux même. Néo-promu en 1re ligue, le club vaudois court en effet le risque de retourner là il était encore il y a huit mois seulement. À l’aube du deuxième tour, il ne compte qu’un seul petit point d’avance sur le second relégable, La Chaux-de-Fonds. Après avoir bataillé, et reconstruit, patiemment trois saisons durant pour récupérer sa place en 1re ligue, retomber immédiatement en 2e ligue inter constituerait, à coup sûr, un cuisant échec sportif.

Mais les soucis de Terre Sainte ne s’arrêtent pas là. Ali Gökok et son fidèle comité, en place depuis seize ans, ont en effet annoncé il y a quelques semaines qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’aventure. «Nous avons donné beaucoup de notre temps durant de nombreuses années et le moment est venu pour nous et pour Terre Sainte de passer à autre chose, explique le président. Le 18 mars prochain, notre assemblée générale désignera donc nos successeurs. Qui auront ainsi le temps, jusqu’au terme de la saison, de nous accompagner et de se familiariser avec les exigences de notre club avant de voler ensuite de leurs propres ailes. Mais si aucune bonne solution n'est trouvée dans trois semaines, nous continuerons sans problème à assurer l’opérationnel jusqu’à la fin de l’année.»

En attendant de trouver de dignes successeurs - deux groupes se sont profilés dont l’un a à sa tête Jerry Tagnani, membre du comité actuel - Ali Gökok se fait un point d’honneur de laisser le club en 1re ligue. «Ceux qui parlent d’un possible manque d’ambition de l’US Terre Sainte ce printemps se trompent lourdement, insiste-t-il. Nous faisons du sport pour gagner! Et il ne faut pas oublier que l’US Terre Sainte est l’un des plus grands clubs du canton avec ses 37 équipes et ses quelque 800 licenciés. Non, nous voulons tous rester en 1re ligue et j’ai l’intime conviction que nous allons y parvenir même si la lutte promet d’être serrée.»

Un optimisme que le président justifie sans peine. «Comme le démontrent les très bons résultats obtenus lors des matches amicaux, l’équipe est en confiance. Contrairement à ce qui s’était passé l’été dernier, où nous avons manqué de temps après la promotion, cette fois notre entraîneur, Dominique Coelho, a pu effectuer une excellente préparation avec un groupe soudé qui n’a subi que très peu de changements durant la pause hivernale. Avec l’enthousiasme qui nous accompagne, je ne doute pas que nous atteindrons notre objectif.» Un parcours du combattant que Terre Sainte commencera à domicile, ce samedi, contre Echallens.