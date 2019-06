Trop d'obstacles pour Team Vaud M21

C’est donc là, à Tuggen, dans ce décor idyllique du canton de Schwytz, où les collines verdoyantes apportent calme et paisibilité, que le Team Vaud M21 a fini sa saison, devant 750 spectateurs heureux de la qualification de leur équipe et sous les yeux de Giorgio Contini, entraîneur de la première équipe du LS, venu en voisin ou presque.

Les joueurs d’Ilija Borenovic s’avançaient pourtant confiants après le 3-1 de l’aller au Bois-Gentil mercredi, mais ils ont été balayés en prolongation (4-1) après avoir livré une belle bataille, fini à dix contre onze, tiré deux fois sur les montants et concédé deux penalties, dont le deuxième très généreusement accordé par un arbitre qui a en plus oublié une faute évidente sur le gardien vaudois sur le 2-0. Beaucoup trop d’obstacles pour espérer passer et défier Carouge la semaine prochaine dans la «finale des finales». Ce sont donc les Schwytzois qui seront opposés aux Genevois.

Team Vaud peut cependant être fier de sa prestation et, surtout, de sa magnifique saison. La participation aux finales était en effet déjà un succès et la montée en Promotion League n’était de loin pas un objectif du club. Simplement, au fil de prestations très convaincantes, l’équipe d’Ilija Borenovic s’est prise au jeu et la déception de cette défaite est réelle, en plus du scénario cruel de ce dernier match.

Début de match serein pour Team Vaud

Les jeunes Vaudois été frappés par la foudre en fin de première période, alors qu’ils maîtrisaient tranquillement leur adversaire. Tuggen avait en effet décidé d’attendre le Team Vaud et de ne surtout pas venir presser trop haut Lucas Pos et ses coéquipiers. Gabriel Bares a pu dicter le rythme à mi-terrain et Tuggen n’a rien fait pour renverser son score déficitaire de l’aller. Comme si les Schwytzois attendaient leur heure, sans la provoquer. Team Vaud a ainsi pu faire circuler la balle comme il le voulait, manquant simplement de percussion malgré les efforts de Josias Lukembila sur le flanc gauche. Theo Rochat a trouvé la barre d’une frappe splendide (36e) et Lyam MacKinnon, en position de hors-jeu, a vu son but invalidé sur la reprise. Team Vaud n’avait semble-t-il rien à craindre de son adversaire.

Et puis est arrivée la 41e et cet espace laissé à Javier Santana dans l’axe, légèrement sur la droite. La reprise du numéro 10 et capitaine du FCT a trompé Noah Falk et offert une ouverture du score tombée de nulle part pour les Schwytzois. Pire, juste avant la pause, un corner direct de Dario Stadler a permis à Tuggen de mener 2-0, complètement à la surprise générale. Noah Falk et sa défense ont réclamé à juste titre une faute sur l’action, le jeune gardien vaudois ayant été clairement ceinturé. L’arbitre et son assistant ont eux estimé le but valable. Tuggen menait ainsi de 2-0 à la pause en s’étant créé une seule occasion de but! Un scénario cruel et injuste pour Loris Mettler et ses coéquipiers, clairement dominateurs dans le jeu, et qui signifiait une chose: Team Vaud était virtuellement éliminé à la mi-temps!

Lyam MacKinnon obtient un penalty juste avant de sortir

Ilija Borenovic a réagi en faisant entrer son ailier supersonique Isaac Schmidt dès la reprise du jeu, mais Team Vaud a souffert jusqu’à l’heure de jeu et la réduction du score sur penalty de Loris Mettler, qui s’est offert une «panenka» pleine d’audace sur ce coup. A noter que ce penalty a été obtenu par Lyam MacKinnon, alors que son remplaçant Giancarlo Negro était prêt à entrer depuis plusieurs secondes sur le bord du terrain! McKinnon s’est donc offert une sortie en beauté et a pu aller s’asseoir sereinement sur le banc juste après la transformation du penalty. A noter qu’il s’agissait du… quatrième but sur quatre inscrit sur coup de pied arrêté par le Team Vaud dans cette double confrontation!

Team Vaud a ensuite contrôlé le match, se créant même quelques possibilités d’inscrire le 2-2, mais Tuggen a pu inscrire le 3-1 à la 76e sur penalty grâce à Javier Santana, encore lui. Départ pour les prolongations? Oui, même si chaque équipe a eu l’occasion d’inscrire le but de la qualification avant la 90e.

Le tournant de la rencontre a eu lieu à la 109e avec la sortie sur blessure d’Isaac Schmidt. Team Vaud avait déjà effectué tous ses changements et s’est ainsi retrouvé à dix. Quelques secondes plus tard, l’arbitre sifflait un penalty très généreux à Tuggen, transformé par Dardan Morina. 4-1, donc, et les jeunes Lausannois qui devaient renverser la situation à dix contre onze. Mission compliquée, même si Josias Lukembila a trouvé le poteau d’une grosse frappe à la 114e au terme d’une action individuelle de classe. Deuxième frappe sur les montants pour Team Vaud, donc, qui pouvait s’estimer très poissard, en plus de clairement ne pas avoir été par l’arbitrage.

Le plan-fixe du match sur football.ch (nxp)