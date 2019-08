Vevey sort d’un été douloureux avec une grosse envie de séduire

Vevey United et son mythique stade de Copet retrouvent gentiment le sourire. Les trois victoires consécutives remportées en championnat n’y sont bien sûr pas étrangères après un été très douloureux que l’on n’est pas près d’oublier sur la Riviera vaudoise. Le décès subit de Pascal Piguet, vice-président et cofondateur du club avec William von Stockalper, a en effet plus que choqué toute une région. «Arrivée juste après celles de deux autres personnes proches du club, la disparition de Pascal, fin juillet, a été terrible pour toute la famille de Vevey United, commence William von Stockalper. Il laisse un vide immense. Sa passion, sa motivation et ses idées nous manquent beaucoup. La seule chose que nous puissions faire pour honorer sa mémoire, aujourd’hui, est de continuer à grandir sur les mêmes bases solides qu’il avait contribué à poser.»

Dans cette optique, les premières sorties de VU sont plus que rassurantes. Après une courte défaite initiale à Lancy, trois succès sont donc venus confirmer les ambitions du club. «Notre premier objectif est de faire mieux que la saison passée (ndlr: 8e mais à 6 points seulement d’une place en finale), dit avec prudence le président veveysan. Quant au second, il consiste à proposer à notre public un spectacle plus attractif que ces dernières années.»

Un entraîneur pro

Pour y parvenir, William von Stockalper a opté pour un changement d’entraîneur. Jean-Philippe Karlen a ainsi laissé sa place au Français Christophe Caschili, qui avait réussi à amener le FC La Chaux-de-Fonds jusqu’en Promotion League. «Comme notre groupe était déjà de qualité, au lieu d’investir de l’argent sur de nouveaux joueurs, nous avons choisi d’engager un staff de professionnels, explique William von Stockalper. Une décision qui s’avère pour l’instant judicieuse au vu de ce que l’équipe a proposé lors de ses premières sorties.»

Un excellent départ qui permet à Vevey United de pointer au 2e rang du classement, juste derrière le FC Bulle. «Il est encore trop tôt pour se faire une idée précise de la hiérarchie, tempère le dirigeant de Copet. Quelques scores-fleuves qui ont marqué certains duels sont d’ailleurs assez étonnants.»

Si Vevey United n’a pas vraiment cherché à renforcer son contingent, il a quand même reçu un très joli cadeau juste avant les trois coups du championnat. En proie à des problèmes administratifs qui retardaient sa qualification avec Stade-Lausanne-Ouchy, Ahmed Mejri a finalement préféré jouer et s’engager avec l’un des clubs phares de 1re ligue. «C’est lui qui a choisi de venir chez nous, sourit William von Stockalper, et nous en sommes très heureux. Lorsqu’il a débarqué, Ahmed était un peu court physiquement, mais depuis quelques semaines il rattrape son retard. Sa présence est d’ailleurs déjà un gros atout supplémentaire pour nous.» Titularisé pour la première fois samedi contre Meyrin, le milieu offensif tunisien s’est déjà fait l’auteur d’un doublé. Nul doute que lorsque son entente avec le buteur maison qu’est Gentian Bunjaku sera au point, les défenses adverses s’en apercevront très vite. Peut-être dès samedi déjà, à La Chaux-de-Fonds.