Victor Ikarlibond: «Renens a été meurtri par l'argent»

«On joue en 2e ligue inter, dans une ligue qui est non professionnelle. Alors on a décidé de travailler avec les jeunes.» Cette phrase peut faire sourire lorsqu'on sait qu'elle vient du FC Renens, mais Victor Ikarlibond l'assume à 100%. Le nouvel entraîneur connaît tout du passé de son club. Sa promotion à la fin de la saison dernière, la vague de départs qui a suivi et, surtout, sa propension à monter et descendre dans la hiérarchie en fonction de l'état de ses finances. «Il faut le dire: Renens a été meurtri par l'argent. On essaie désormais de bâtir quelque chose de plus sain», continue le technicien.

Un plan auquel beaucoup ne croyaient plus après un départ tellement compliqué cette saison: sept matches, sept défaites. «On a su stabiliser notre défense, créer un jeu, créer une équipe, assure «Vicky» Ikarlibond. Et, gentiment, ça avance. Il y a eu ce déclic à Saint-Maurice et depuis on enchaîne. On a battu Collex-Bossy. La semaine dernière, on s'est inclinés contre Servette M21 au terme d'un match de très bonne facture. Ce soir, on a lâché par moments en deuxième mi-temps. Je pensais même que c'était foutu. Mais le football, ce n'est jamais fini.»

La preuve avec ce FC Renens qui vient d'engranger sept unités en quatre matches. La dernière, donc, samedi soir à Bernex, grâce à l'égalisation sur penalty de Dominique Menana à la 94e minute (1-1). L'espoir a regagné les rangs renanais, sachant qu'il ne manque à l'heure actuelle qu'un petit point à l'équipe pour figurer au-dessus de la barre. Avec la réception de Monthey et un déplacement à Veyrier avant la trêve, la calendrier des Lausannois est loin d'être idéal. Mais après des mois compliqués, tout semble à nouveau possible au Censuy.