Yverdon égare ses premiers points

Un premier accroc pour YS

«Ce ne sera une bonne leçon que si mes joueurs comprennent que l’on ne peut pas aborder un match avec la suffisance affichée à Zurich.» Dire qu’Anthony Braizat a peu goûté la prestation de son équipe face à YF Juventus est un euphémisme. Après six victoires consécutives, Yverdon a donc égaré ses deux premières unités, samedi. «Mais les deux points positifs, continue le coach français, c’est que nous avons quand même réussi à arracher le nul dans les arrêts de jeu (ndlr: doublé de Mobulu Ridge aux 90e et 94e minutes) et que ces deux buts sont venus de notre banc.» Expulsé depuis… le banc, François Marque, qui s’est luxé un coude à l’entraînement, ne rejouera probablement pas avant l’an prochain.

En attendant la Coupe

Le FC Bavois et Stade Nyonnais n’ont pas préparé leur 16e de finale de Coupe de Suisse du week-end prochain de la même façon. Après avoir récolté 7 points lors de ses trois dernières sorties, le club nord-vaudois s’est sèchement incliné à domicile face à Brühl. Alors que son équipe était déjà menée de deux longueurs, Bekim Uka a joué la carte Adrian Alvarez, de retour de blessure. Las, quatre minutes après l’entrée en jeu de son buteur, Bavois concédait un troisième but aux Saint-Gallois. Un dérapage que Stade Nyonnais n’a pas connu. Larges vainqueurs d’YF Juventus (4-0) il y a une semaine, l’équipe de la Côte a presque réservé le même sort à Breitenrain grâce, notamment, à un doublé de Nsiala et une nouvelle réussite de Qarri. De quoi aborder son duel face à Thoune avec un maximum de confiance.

Azzurri face au LS

À la peine en 1re ligue, et privé de Coupe de Suisse cette année, le FC Azzurri Lausanne a aussi droit à son petit match de gala. Ce mardi (19 h), au stade de Bois-Gentil, il se mesurera très amicalement au Lausanne-Sport. Une bonne occasion de jouer sans pression pour une équipe qui pointe à la dernière place de son groupe et qui n’a pas remporté la moindre victoire jusque-là (trois nuls et trois défaites). Un «record» que les Italiens de Lausanne ne partagent – parmi les 42 équipes de 1re ligue – qu’avec Eschen/Mauren.