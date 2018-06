Alain Rochat range ses crampons

Le défenseur de 35 ans, qui vient de connaître la relégation en Challenge League avec Lausanne-Sport, l'a fait savoir en publiant un message jeudi. «Merci le football, aka le Soccer, pour tout. #TheEnd».

Rochat est entré dans le professionnalisme à Yverdon-Sport, lancé en D1 à 18 ans par un certain Lucien Favre. Le défenseur a ensuite porté les couleurs de Young Boys, Zurich et Lausanne, pour un total de plus de 350 matches dans l'élite helvétique.

International à une reprise lors d'un match des éliminatoires du Mondial 2006 remporté 3-1 contre les Iles Féroé, Rochat a tenté l'aventure à l'étranger, à Rennes, Vancouver et D.C. United. (ATS/nxp)